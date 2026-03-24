IPL 2026 Marathi News: मी माफी मागतो...! इंग्लंडच्या स्टार फलंदाजाची आयत्यावेळी माघार, हॅरी ब्रूकनंतर त्याच्यावरही होणार बंदीची कारवाई

will Ben Duckett face IPL ban till 2029? बेन डकेट याने आयपीएल २०२६ हंगामातून ऐनवेळी माघार घेतल्यामुळे Delhi Capitals संघाला मोठा धक्का बसला आहे. लिलावात २ कोटी रुपयांना विकत घेतलेल्या डकेटला केएल राहुलसोबत सलामीवीर म्हणून खेळवण्याचा विचार होता. मात्र, त्याने वैयक्तिक कारणांमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
England batter Ben Duckett pulls out of IPL 2026, apologises to Delhi Capitals

England batter Ben Duckett pulls out of IPL 2026, apologises to Delhi Capitals

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ben Duckett Opts Out Of IPL 2026, Ban Looms: इंग्लंडचा स्टार फलंदाज बेन डकेट याने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्याने दिल्ली कॅपिटल्सला मोठा धक्का बसला आहे. टेलेग्राफने दिलेल्या वृत्तानुसार डकेटने इंग्लंड क्रिकेटला महत्त्व देताना हा निर्णय घेतला. आयपीएल लिलावात डकेटला २ कोटींत DC ने आपल्या ताफ्यात घेतले होते. त्याला लोकेश राहुलसह सलामीला खेळवण्याचा विचार फ्रँचायझी करत होती. पण, आता हाती आलेल्या वृत्तानुसार त्याने यंदाच्या पर्वातूनच माघार घेतली आहे आणि त्यामुळे त्याच्यावर २०२९ पर्यंत आयपीएलमध्ये सहभाग घेण्याची बंदी घातली जाऊ शकते.

IPL 2026

