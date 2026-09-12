ENG vs PAK, Test: इंग्लंडचा पाकिस्तानला व्हाईटवॉश! बर्मिंगहॅम कसोटीतील विजयानंतर WTC Points Table मध्येही मोठे बदल

इंग्लंड क्रिकेट संघाने पाकिस्तानला तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश देण्यात यश मिळवलं आहे. बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडने ८ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला आणि मालिका ३-० अशी जिंकली. या मालिकेत इंग्लंडने निर्विवाद वर्चस्व राखल्याने त्याचा परिणाम वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ च्या पाँइंट्स टेबलवरही (WTC 2025-27 Points Table) झाला आहे. या विजयाचा इंग्लंडला फायदा झाला आहे, तर पाकिस्तानला मोठे नुकसान झाले आहे. .ENG vs PAK, Test: ७ खेळाडूंची हकालपट्टी तरी पाकिस्तानचा इंग्लंडने उडवला फज्जा! बाबर आझमही फ्लॉप, १३३ धावांत गुंडाळला संघ.बर्मिंगहॅम कसोटीत चौथ्या दिवशी इंग्लंडसमोर विजयासाठी १३० धावांचे लक्ष्य होते, हे लक्ष्य इंग्लंडने २४.२ षटकातच १३० धावा करत पूर्ण केले. इंग्लंडने दोन्ही सलामीवीरांच्या विकेट्स पहिल्याच षटकात गमावल्या होत्या. बेन डकेट आणि एमिलियो गे यांना शून्यावरच मोहम्मद अब्बासने बाद केले होते. पण नंतर यष्टीरक्षक फलंदाज जॉर्डन कॉक्स आणि कर्णधार जो रुट यांनी नाबाद अर्धशतके करत संघाला विजयापर्यंत पोहचवले. कॉक्स ५९ धावांवर नाबाद राहिला, तर जो रुट ६२ धावांवर नाबाद राहिला..तत्पुर्वी, या सामन्यात पाकिस्तानचा संघ पहिल्याच डावात १३३ धावांवर सर्वबाद झाला. पाकिस्तानकडून सौद शकीलने ४३ धावांची खेळी केली. तसेच मोहम्मद अब्बासने २१ धावांची खेळी केली, तर रझाउल्लाने ११ धावा केल्या. पण बाकी कोणी १० धावांचा टप्पाही पार केल्या नाही. इंग्लंडकडून जोश टंगने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर ऑली रॉबिन्सन आणि जोफ्रा आर्चर यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर इंग्लंडने एमिलियो गे (६०), हॅरी ब्रुक (७५), डॅन लॉवरेन्स (६५), जेमी स्मिथ (६९), आणि ऑली रॉबिन्सन (५०) यांनी केलेल्या अर्धशतकांच्या जोरावर पहिल्या डावात ८९ षटकात सर्वबाद ४५३ धावा केल्या. त्यामुळे इंग्लंडला ३२० धावांची मोठी आघाडी मिळाली. पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना पदार्पणवीर रझाउल्लाने ४ विकेट्स घेतल्या..दुसऱ्या डावात मात्र पाकिस्तानने चांगली फलंदाजी करत आधी पिछाडी भरून काढली. दुसऱ्या डावात पाकिस्तानकडून शान मसूदने सर्वाधिक ९५ धावांची खेळी केली. तसेच कर्णधार बाबर आझमने ७६ धावांची खेळी केली, तर रझाउल्लाहने ८१ धावांची खेळी केली. अझान अवैसने ५९ धावा केल्या, तर मोहम्मद अब्बासने ४२ धावा केल्या. त्यामुळे पाकिस्तानने सर्वबाद ४४९ धावा केल्या आणि १२९ धावांची आघाडी घेत १३० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या डावात इंग्लंडकडून गस ऍटकिन्सनने ३ विकेट्स घेतल्या, तर ऑली रॉबिन्सन, जोश टंग आणि डॅन लॉवरेन्स यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..WTC पाँइंट्स टेबलइंग्लंडने हा विजय मिळवल्याने त्यांच्या विजयी टक्केवारीत प्रगती झाली आहे. इंग्लंड या पाँइंट्स टेबलमध्ये ६ व्या क्रमांकावर असून त्यांची १६ सामन्यांतील ७ विजय, ८ पराभव आणि १ अनिर्णित अशा निकालांसह ३८.५४ अशी विजयी टक्केवारी आहे. पाकिस्तान सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे, शिवाय त्यांची टक्केवारी १४.८१ वर घसरली आहे. त्यांनी ९ सामन्यांत आत्तापर्यंत फक्त २ विजय मिळवले असून ७ पराभव स्वीकारले आहेत..ENG vs PAK: पासपोर्ट नव्हता, फोन बंद, कोचने बाईकवरून शोधलं... जो रुटला बाद करणारा पाकिस्तानचा रझाउल्लाह कसा पोहचला इंग्लंडमध्ये?.या पाँइंट्स टेबलमध्ये ऑस्ट्रेलिया ८० टक्केवारीसह अव्वल क्रमांकावर असून दक्षिण आफ्रिका ७५ टक्केवारीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंड ७२.२२ टक्केवारीसह तिसऱ्या आणि बांगलादेश ५५.५६ टक्केवारीसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारताचा संघ पाँइंट्स टेबलमध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारताने ११ सामन्यांमध्ये ५ विजय मिळवले आहेत, तर ४ पराभव स्वीकारले आहेत आणि २ सामने अनिर्णित राहिले आहेत. त्यामुळे भारताची ५१.५२ अशी टक्केवारी आहे.या पाँइंट्स टेबलमध्ये ६ व्या क्रमांकावरील इंग्लंडनंतर श्रीलंका (३३.३३%) ७ व्या, तर वेस्ट इंडिज (२०.८३%) ८ व्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.