MITCHELL MARSH CENTURY: इंग्लंडने चौथ्या टी-२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा ७ धावांनी पराभव केला. रविवारी झालेल्या या रोमांचक सामन्यात इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करत सॅम करनच्या अर्धशतकाच्या जोरावर २० षटकांत ७ बाद १८१ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाला मिचेल मार्शने शतक झळकावूनही विजय मिळवता आला नाही. .ऑस्ट्रेलियाचा संघ २० षटकांत ७ बाद १७४ धावाच करू शकला. या विजयासह इंग्लंडने पाच सामन्यांची टी-२० मालिका ३-१ अशी जिंकली. तसेच सलग तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवत मालिकेत विजयी हॅट्ट्रिक केली..१८१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर जॅक खातेही न उघडता माघारी परतला. त्यानंतर सॅम हार्पर आणि कर्णधार मिचेल मार्श यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ५२ धावांची भागीदारी केली. हार्पर १६ चेंडूंत १८ धावा करून बाद झाला. निखिल चौधरीने १० चेंडूंत १२ धावा केल्या. टिम डेव्हिडला १४ चेंडूंत १२ धावाच करता आल्या. तर शॉने १४ चेंडूंत ६ धावा केल्या. एका बाजूने विकेट पडत असताना मार्शने मात्र इंग्लंडच्या गोलंदाजांचा सामना केला. त्याने ५७ चेंडूंत ११९ धावांची खेळी केली. मात्र, अखेरच्या षटकात तो बाद झाला आणि ऑस्ट्रेलियाच्या विजयाच्या आशा संपुष्टात आल्या..Surya Kumar Yadav : सूर्या तळपणार, मुंबईची ताकद वाढणार! IPL 2024 च्या हंगामापूर्वी स्कायने दिली आनंदाची बातमी .इंग्लंडच्या विजयात २५ वर्षीय हेन्री क्रोकॉमने महत्त्वाची भूमिका बजावली. ऑस्ट्रेलियाला शेवटच्या षटकात विजयासाठी १२ धावांची गरज होती. त्यावेळी मिचेल मार्श चांगल्या लयीत फलंदाजी करत असल्याने ऑस्ट्रेलियाच्या विजयाची शक्यता होती. मात्र, क्रोकॉमने दबावाखालीही चांगली गोलंदाजी केली. त्याने सलग चार स्लोअर बॉल आणि कटर टाकत ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजांना मोठे फटके मारण्याची संधी दिली नाही. याच षटकात मार्शची विकेटही मिळाली. त्यामुळे इंग्लंडने हा सामना ७ धावांनी जिंकला..मार्शने ११९ धावांची शानदार खेळी केली. मात्र, त्याला दुसऱ्या बाजूने इतर फलंदाजांची साथ मिळाली नाही. ऑस्ट्रेलियाकडून दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या सॅम हार्परची १८ धावा इतकीच होती. मार्शने सुरुवातीपासूनच आक्रमक फलंदाजी केली. त्याचे पुल आणि कटचे फटके पाहण्यासारखे होते. त्याला इतर फलंदाजांची थोडी साथ मिळाली असती, तर मालिकेतील चित्र वेगळं असू शकलं असतं..IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामना रंगणार, वैभव सूर्यवंशी मैदानात उतरणार; सामना कधी, कुठे, किती वाजता अन् Live कुठे पाहता येणार?.या विजयानंतर इंग्लंडचा मुख्य प्रशिक्षक ब्रेंडन मॅक्क्युलमही आनंदी दिसला. सामना जिंकल्यानंतर इंग्लंडच्या खेळाडूंनी मैदानातील चाहत्यांकडे जाऊन त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले. हेन्री क्रोकॉम आणि आदिल रशीद यांनी गोलंदाजीत चांगली कामगिरी केली. दरम्यान, मागील सामन्यात पाच विकेट घेणाऱ्या जेमी ओव्हरटनला या सामन्यात मात्र चांगलाच मार पडला. त्याने चार षटकांत ५३ धावा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.