IND vs ENG: भारतीय फॅन्ससाठी भारत-इंग्लंड T20I सामन्यांच्या वेळापत्रकात मोठा बदल, ECB चा निर्णय; किती वाजता सुरू होणार मॅच?

England vs India T20I Matches Timing: भारतीय क्रिकेट संघ जूनच्या अखेरीस आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. आयर्लंडमध्ये जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात २ टी२० सामन्यांची मालिका होणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघाला १ जुलैपासून ५ सामन्यांची टी२० मालिका इंग्लंडमध्ये खेळायची आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघ सज्ज देखील आहे. पण त्याआधीच मालिकेबाबत मोठा बदल झाला आहे..India T20I Squad for England Tour: सूर्याला डच्चू! अडीच वर्षांपासून बाहेर असलेला खेळाडू झाला कर्णधार; वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.दोन बलाढ्य संघात ही मालिका होत आहे, तसेच टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकल्यानंतर पहिल्यांदाच भारतीय संघ ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळणार आहे. याशिवाय या मालिकांआधी भारताचे टी२० संघाचे कर्णधारपद श्रेयस अय्यरला आणि उपकर्णधारपद तिलक वर्माला देण्यात आले आहे. इतकेच नाही, तर या मालिकेसाठी भारताच्या संघात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीलाही संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या मालिकेकडे अनेकांचे लक्ष असणार आहे. त्यातही भारतातून या मालिकेतील सामन्यांना मोठी व्ह्युवरशिप मिळण्याची शक्यता आहे..याच पार्श्वभूमीवर आता इंग्लंडने ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील तीन सामन्यांच्या वेळेत बदल केले आहेत. इएसपीएन क्रिकइन्फोने दिलेल्या माहितीनुसार या टी२० मालिकेतील तीन सामने जे यापूर्वीच्या नियोजनानुसार स्थानिकवेळेनुसार संध्याकाळी ६.३० वाजता (भारतीय वेळेनुसार रात्री ११ वा) चालू होणार होते, त्या सामन्यांची वेळ बदलण्यात आली आहे. आता हे तीन सामने एक तास लवकर म्हणजेच स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ५.३० वाजता म्हणजेच भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १० वाजता सुरू होणार आहेत. त्यामुळे भारतीय प्रेक्षक मध्यरात्री ३ वाजेपेक्षा किमान मध्यरात्री २ वाजेपर्यंत जरी सामना गेला, तरी पाहण्याची शक्यता वाढते..बदललेल्या वेळेनुसार भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील चेस्टर-ल-स्ट्रीटला होणारा पहिला टी२० सामना, नॉटिंगघमला होणारा तिसरा टी२० सामना आणि ब्रिस्टोलला होणारा चौथा टी२० सामना आता भारतीय वेळेनुसार रात्री १० वाजता सुरू होईल. तसेच मँचेस्टरला होणारा दुसरा टी२० सामना आणि साऊथँम्पटनला होणारा पाचवा टी२० सामना नियोजनानुसार होईल, म्हणजेच भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ७.०० वाजता सुरू होईल.वेळ बदलण्याचा निर्णय इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्डाने स्टेडियम आयोजकांशी, बीसीसीआयशी आणि ब्रॉडकास्टर्सशी चर्चा केल्यानंतर घेतला आहे. या बदलांमुळे भारतीय सामन्यांचे व्यावसायिक महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. विशेष म्हणजे टी२० सामन्यांसोबतच त्यानंतर होणाऱ्या वनडे मालिकेतील सामन्यांचेही बरीच तिकीटे आधीच विकली गेली आहेत..Ben Stokes चा नाईटक्लबमध्ये पुन्हा राडा! लॉर्ड्सच्या विजयानंतर कसोटी कर्णधारपदही धोक्यात; इंग्लंड कठोर शिक्षा देण्याच्या तयारीत.भारताचा आयर्लंड दौरा (टी२० मालिका)२६ जून - पहिला टी२० सामना, बेलफास्ट (संध्या. ७.३० वा)२८ जून - दुसरा टी२० सामना, बेलफास्ट (संध्या. ७.३० वा)भारताचा इंग्लंड दौराटी२० मालिका१ जुलै - पहिला टी२० सामना, चेस्टर-ल-स्ट्रीट (रा. १० वा.)४ जुलै - दुसरा टी२० सामना, मँटेस्टर (संध्या. ७.०० वा.)७ जुलै - तिसरा टी२० सामना, नॉटिंगघम (रा. १० वा.)९ जुलै - चौथा टी२० सामना, ब्रिस्टोल (रा. १० वा.)११ जुलै - पाचवा टी२० सामना, साऊथॅम्पटन (रा. ११ वा.)वनडे मालिका१४ जुलै - पहिला वनडे सामना, बर्मिंगघम (दु. ३.३० वा.)१६ जुलै - दुसरा वनडे सामना, कार्डिफ (संध्या. ५.३० वा.)१९ जुलै - तिसरा वनडे सामना, लॉर्ड्स (दु. ३.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.