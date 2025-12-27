Cricket

Ashes : इंग्लंडने अखेर लाज वाचवली, चौथी कसोटी दुसऱ्या दिवशी जिंकली; ऑस्ट्रेलियाचा पहिला पराभव अन् WTC Point Table बदलले

England win fourth Ashes Test on day two: अ‍ॅशेस मालिकेतील चौथ्या कसोटीत इंग्लंडने दुसऱ्याच दिवशी सामना जिंकत ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का दिला आणि वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) सायकलमधील ऑस्ट्रेलियाचा पहिला पराभव नोंदवला. या विजयामुळे WTC गुणतालिकेतही महत्त्वाचा बदल झाला आहे.
England win fourth Ashes Test on day two vs Australia

Swadesh Ghanekar
England vs Australia historic Test match WTC cycle : अॅशेस मालिकेत सलग तीन पराभवानंतर अखेर इंग्लंडला विजयाची चव चाखता आली. मेलबर्नवर गोलंदाज दादागिरी गाजवत असलेल्या खेळपट्टीवर इंग्लंडने दुसऱ्या दिवशी चौथी कसोटी जिंकली आणि मालिकेतील पिछाडी १-३ अशी कमी केली. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५-२७ या पर्वातला ऑस्ट्रेलियाचा हा सात सामन्यांतील पहिलाच पराभव ठरला. इंग्लंडने ४ विकेट्स राखून ऑस्ट्रेलियाची अपराजित मालिका खंडित केली. इंग्लंडने १४ वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियात कसोटी विजय मिळवला.

