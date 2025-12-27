Ashes : इंग्लंडने अखेर लाज वाचवली, चौथी कसोटी दुसऱ्या दिवशी जिंकली; ऑस्ट्रेलियाचा पहिला पराभव अन् WTC Point Table बदलले

England vs Australia historic Test match WTC cycle : अॅशेस मालिकेत सलग तीन पराभवानंतर अखेर इंग्लंडला विजयाची चव चाखता आली. मेलबर्नवर गोलंदाज दादागिरी गाजवत असलेल्या खेळपट्टीवर इंग्लंडने दुसऱ्या दिवशी चौथी कसोटी जिंकली आणि मालिकेतील पिछाडी १-३ अशी कमी केली. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५-२७ या पर्वातला ऑस्ट्रेलियाचा हा सात सामन्यांतील पहिलाच पराभव ठरला. इंग्लंडने ४ विकेट्स राखून ऑस्ट्रेलियाची अपराजित मालिका खंडित केली. इंग्लंडने १४ वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियात कसोटी विजय मिळवला..ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावातील १५२ धावांच्या प्रत्युत्तरात इंग्लंडचा संघ १३२ धावांवर गडगडला. इंग्लंडकडून जॉश टंग ( ५-४५) आणि ऑस्ट्रेलियाकडून मिचेल नेसेर ( ४-४५) यांनी पहिल्या डावात दमदार गोलंदाजी केली. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी दुसऱ्या डावातही भन्नाट मारा केला आणि ऑस्ट्रेलियाला ११० धावांवर गुंडाळले. ट्रॅव्हिस हेड ( ४६) हा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला..Virat Kohli ज्या चेंडूवर यष्टिचीत झाला, तो ball of century पाहिला का? किंग कोहलीने नंतर काय केलं ते पाहा Video Viral.इंग्लंडच्या ब्रायडन कार्सने ४, बेन स्टोक्सने ३ व जॉश टंगने २ विकेट्स घेतल्या. पहिल्या डावात आघाडी घेऊनही ऑस्ट्रेलियाला इंग्लंडसमोर विजयासाठी १७५ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले. झॅक क्रॉवली व बेन डकेट यांनी आक्रमक सुरुवात करताना संघाला ७ षटकांत ५१ धावा करून दिल्या. मिचेल स्टार्कने ऑस्ट्रेलियाला पहिले यश मिळवून देताना डकेटला ( ३४) बाद केले. .झाय रिचर्डसनने १०व्या षटकात कार्सला ( ६) बाद करून ऑस्ट्रेलियाच्या विजयाच्या आशा पल्लवीत केल्या. पण, क्रॉवली व जेकब बेथेल यांनी इंग्लंडसाठी किल्ला लढवला. क्रॉवली ३७ धावांवर स्कॉट बोलंडच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. बेथेलही ४० धावांवर बाद झाला, परंतु तोपर्यंत इंग्लंडच्या १३७ धावा फलकावर लागल्या होत्या. जो रूट (१५) व बेन स्टोक्स ( २) हे माघारी परतल्याने सामन्यातील चुरस कायम राहिली. पण, हॅरी ब्रूकने ( १९) पुढचे सोपस्कार पार पाडले आणि इंग्लंडचा विजय पक्का केला. .SA20: रोहित शर्माच्या 'भीडू' चे खणखणीत शतक; १६ चेंडूंत ८६ धावांचं वादळ, तरीही मुंबई इंडियन्सच्या संघाची थोडक्यात हार.ICC World Test Championship Points tableऑस्ट्रेलियाचा हा सात सामन्यांतील पहिला पराभव ठरला. यापूर्वी सर्व सहा सामने जिंकून ऑस्ट्रेलिया १०० टक्क्यांसह अव्वल स्थानी होते. या पराभवानंतर त्यांची टक्केवारी ८५.७१ इतकी झाली, तरीही ते अव्वल स्थानावर कायम राहिले. इंग्लंडचा हा ९ सामन्यांतील तिसरा विजय ठरला आणि ते सातव्या क्रमांकावर कायम आहेत. न्यूझीलंड ( ७७.७८) व दक्षिण आफ्रिका ( ७५.००) अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर कायम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.