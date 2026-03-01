IND vs WI: टर्निंग पॉईंट! द. आफ्रिकेला दुसऱ्या स्थानावर ढकलण्याची भारताला संधी; इंग्लंडला टाळायचे असेल तर समजून घ्या गणित

How India can finish top of Group 1 in T20 World Cup 2026: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातला सामना हा उपांत्यपूर्व फेरीसारखाच आहे. या सामन्यातील विजेता संघ उपांत्य फेरीत पात्र ठरणार आहे आणि त्यांना ५ मार्चला मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडचा सामना करावा लागणार आहे. पहिल्या उपांत्य फेरीत ( ४ मार्च) दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड सामना कोलकाताच्या इडन गार्डनवर होईल. पण, या चित्रात बदल होऊ शकतो. दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड यांच्यातही सामना होऊ शकतो..न्यूझीलंडचा संघ एकतर भारत किंवा वेस्ट इंडिजला भिडू शकतो. १ मार्चला दोन सामने होणार आहेत आणि त्यानंतर उपांत्य फेरीतील सर्व चार संघ निश्चित होतील. आतापर्यंत आफ्रिका, इंग्लंड व न्यूझीलंड यांनी जागा पक्की केली आहे, तर चौथ्या स्थानासाठी भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यात कडवी टक्कर आहे. त्यामुळे सर्वांची नजर कोलकातात होणाऱ्या या लढतीकडे लागले आहे. त्याआधी दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध झिम्बाब्वे हा सामना दिल्लीत होतोय..How Much Prize Money Will Pakistan Get? पाकिस्तानी २७-२८ कोटी जिंकण्याच्या इराद्याने आले होते, बघा किती बक्षीस रक्कमेवर समाधान मानावे लागले... .ग्रुप १ मध्ये दक्षिण आफ्रिका सलग दोन विजय व २.८९० नेट रन रेट सह अव्वल स्थानावर आहे. वेस्ट इंडिज व भारत प्रत्येकी २ पण अनुक्रमे १.७९१ व -०.१०० अशा नेट रन रेटसह दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आता भारत आणि वेस्ट इंडिजला या गटात अव्वल स्थान पटकावायचे असेल, तर झिम्बाब्वेकडून आफ्रिकेची हार हवी आहे. आफ्रिकेने अपराजित मालिका कायम राखली, तर ते ६ गुणांसह गटात अव्वल राहतील आणि उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडला भिडतील..झिम्बाब्वेने दुपारच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केल्यास भारत व वेस्ट इंडिजला ग्रुप १ मध्ये अव्वल स्थान पटकाण्याची संधी आहे. आफ्रिकेला नेट रन रेटमध्ये मागे टाकायचे झाल्यास गणिताची जुळवाजुळव करावी लागेल. झिम्बाब्वेने दुपारचा सामना ५० धावांनी जिंकल्यास. वेस्ट इंडिजला सायंकाळच्या सामन्यात फक्त विजय पुरेसा आहे, तर आफ्रिका ३० धावांनी पराभूत झाल्या, विंडीजला भारतावर २० धावांनी विजय मिळवावा लागेल. तर ते ग्रुप १ मध्ये अव्वल स्थानी पोहोचतील..IPL 2026 वर नवं संकट, स्पर्धा आधीच दोन दिवस पुढे ढकलावी लागतेय, त्यात आता रद्द होतेय की काय ही भीती... नेमकं काय कारण?.भारतासाठी हे गणित जरा जास्तच अवघड आहे. चमत्कारच त्यांना ग्रुप १ मध्ये अव्वल स्थानी पोहोचवू शकतो. आफ्रिकेला नेट रन रेटमध्ये मागे टाकायचे असल्यास भारताला विंडीजवर १५० धावांनी विजय मिळवावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.