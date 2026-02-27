PAKISTAN SEMIS SCENARIOS : न्यूझीलंड हरला, म्हणून पाकड्यांनी जास्त फडफडू नये! उपांत्य फेरीचं समीकरण पाहताच येईल चक्कर...

Pakistan semifinal qualification scenario after NZ loss: इंग्लंडने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ मधील त्यांच्या शेवटच्या सामन्यात न्यूझीलंडवर ४ विकेट्स राखून विजय मिळवला. इंग्लंडचा हा विजय पाकिस्तानला एक जीवदान देणारा ठरला आहे, कारण आज न्य़ूझीलंडने बाजी मारली असती तर ते उपांत्य फेरीत पोहोचले असते. मात्र, आता पाकिस्तानलाही ३ गुणांची कमाई करून न्यूझीलंडला कडवी टक्कर देत उपांत्य फेरीत पोहोचता येणार आहे. पाकिस्तानचा शेवटचा साखळी सामना श्रीलंकेविरुद्ध शनिवारी पल्लेकल येथे होणार आहे. पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचं स्वप्न जरी पडत असले तरी त्यासाठीचं गणित त्यांची झोप उडवणारं आहे..न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी आज निराश केले. टीम सेइफर्ट ( ३५), फिन अॅलन ( २९) या सलामीवीरांच्या चांगल्या खेळीनंतर किवींचे फलंदाज इंग्लंडसमोर ढेपाळले. ग्लेन फिलिप्सने ३९ धावांची खेळी करून संघाला ७ बाद १५९ धावांपर्यंत पोहोचवले. इंग्लंडच्या आदिल रशीद, विल जॅक्स व रेहान अहमद यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या इंग्लंडने दोन धावांत दोन्ही सलामीवीर गमावले. पण, कर्णधार हॅरी ब्रूक ( २६) व जेकब बेथेल ( २१) यांनी इंग्लंडचा डाव सावरला..Rinku Singh : देशासाठी रिंकू सिंग परतणार! वडिलांच्या अंतिम संस्कारानंतर तो कोलकात्यात संघात दाखल होणार, वेस्ट इंडिजला भिडणार....त्यानंतर टॉम बँटन २४ चेंडूंत ३३ व सॅम कुरन २४ धावांची खेळी करून इंग्लंडला विजयाच्या शर्यतीत ठेवले. इंग्लंडला १८ चेंडूंत ४३ धावांची गरज असताना ग्लेन फिलिप्सने टाकलेल्या १८व्या षटकात रेहान अहमद व विल जॅक्स यांनी मिळून २२ धावा कुटल्या. त्यामुळे सामना १२ चेंडू २१ धावा असा जवळ आला. त्यानंतर इंग्लंडला विजय मिळवण्यासाठी फार कष्ट घ्यावे लागले नाही. जॅक्सने १८ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह नाबाद ३२ धावा केल्या, रेहानने ७ चेंडूंत नाबाद १९ धावा चोपताना इंग्लंडला १९.३ षटकांत ४ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला..पाकिस्तानला काय करावे लागेल?ग्रुप २ मध्ये इंग्लंड अपराजित राहून ६ गुणांसह उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे. न्यूझीलंड अजूनही ३ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत आणि त्यांचा नेट रन रेट १.३९० असा चांगला आहे. तेच पाकिस्तानचा एक सामना शिल्लक आहे आणि तेही ३ गुणांची कमाई करू शकतात. पण, सध्या त्यांचा नेट रन रेट -०.४६१ असा आहे. .IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामन्यादरम्यान Viral झालेली ही मिस्ट्री गर्ल कोण? नेटिझन्सनी Grok चं डोकं खाल्लं....त्यामुळे त्यांना नेट रन रेटमध्ये न्यूझीलंडला मागे टाकायचे असल्यास श्रीलंकेविरुद्धचा सामना ६५-६६ धावांच्या फरकाने किंवा १३ षटकांत लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करून जिंकावे लागेल. सह यजमान श्रीलंकाही शेवटच्या सामन्यात विजय मिळवून स्पर्धेचा गोड शेवट करण्यासाठी जोर लावतील. त्यामुळे पाकिस्तानला हे गणित गाठणे जरा अवघडच दिसतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.