ICC Under-19 World Cup 2026 : १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला मोठा झटका! फक्त एकदाच १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप खेळता येणार; राहुल द्रविड कारणीभूत

Why Vaibhav Suryavanshi can play only one Under-19 World Cup? १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेला गुरुवारपासून सुरुवात होत आहे. भारताला पहिल्याच सामन्यात अमेरिकेचा सामना करावा लागणार आहे. या स्पर्धेची चर्चा होण्याचं कारण, १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आहे... त्याने २०२५ हे वर्ष गाजवले आणि इंडियन प्रीमिअर लीग, विजय हजारे, सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इमर्जिंग आशिया चषक, १९ वर्षांखाली आशिया चषक.. आदी स्पर्धेत आपली छाप सोडली. तोच फॉर्म अन् तोच जोश, घेऊन तो वर्ल्ड कप स्पर्धेत उतरणार आहे. झिम्बाब्वे व नामिबिया येथे ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे..१४ वर्षीय वैभव हा भारतीय संघातील सर्वात लहान सदस्य आहे आणि २०२८ पर्यंत तो १६ वर्षांचा होईल, म्हणजेच तो पुढील वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीही पात्र ठरू शकतो. पण, बीसीसीआयच्या नवीन नियमामुळे त्याला १९ वर्षांखालील एकच वर्ल्ड कप खेळता येणार आहे..ICC Under-19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशीचा 'जलवा' पाहण्यासाठी व्हा सज्ज! उद्यापासून सुरू होतोय वर्ल्ड कप; जाणून घ्या भारताचे संपूर्ण वेळापत्रक.बीसीसीआयचा नियम...बीसीसीआयने २०१६ मध्ये निर्णय घेतला की कोणताही खेळाडू एकापेक्षा जास्त १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभागी होणार नाही. राहुल द्रविड भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचे प्रशिक्षक असताना हा नियम लागू करण्यात आला होता. प्रतिभा समूहाचा विस्तार करणे आणि आंतरराष्ट्रीय ज्युनियर स्तरावर अधिक तरुण खेळाडूंना संधी देणे हा त्यामागचा उद्देश होता..या नियमामुळे वॉशिंग्टन सुंदर आणि महिपाल लोमरोर यांना त्यांच्या पात्र असूनही २०१८ च्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळता आले नाही. हा नियम लागू होण्यापूर्वी, अनुभवी रवींद्र जडेजा आणि रिकी भुई हे दोन १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप खेळले होते..IND vs NZ 2nd ODI : गौतम गंभीर अखेर आज 'त्याला' न्याय देणार, Playing XI मध्ये खेळवणार; टीम इंडिया मालिका विजयासाठी उतरणार.वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यंत ८ प्रथम श्रेणी, ८ लिस्ट ए आणि १८ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने १ अर्धशतकासह २०७ धावा केल्या. लिस्ट ए मध्ये त्याने १ शतक आणि १ अर्धशतकासह ३५३ धावा केल्या. याशिवाय,ट्वेटी-२० मध्ये त्याने २०४.३७ च्या स्ट्राईक रेटने ३ शतक आणि १ अर्धशतकासह ७०१ धावा केल्या आहेत. वैभवने आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचे प्रतिनिधित्व करताना ७ सामन्यांमध्ये १ शतक आणि १ अर्धशतकासह २५२ धावा केल्या.