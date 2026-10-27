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IND vs NZ 3rd T20I: टीम इंडियाला Live सामन्यात धक्का, मॅचविनर फलंदाजाने सोडले मैदान; बदली खेळाडू आला, नेमकं काय घडलं?

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket News: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात टीम इंडियाला क्षेत्ररक्षण करताना मोठा धक्का बसला. न्यूझीलंडच्या डावातील तिसऱ्या षटकादरम्यान भारताचा मॅच विनर फलंदाजाने मैदान सोडले.
Tilak Varma suffers knee issue while fielding against New Zealand

Tilak Varma suffers knee issue while fielding against New Zealand

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket News: दुसऱ्या षटकात विकेट गमावूनही न्यूझीलंडने तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात आक्रमक फटकेबाजी केली आहे. फिन अॅलन व डॅरिल मिचेल यांनी षटकारांचा पाऊस पाडताना भारतीय गोलंदाजांची डोकेदुखी वाढवली आहे. त्यातच कर्णधार श्रेयस अय्यर याची चिंता वाढवणारी घटना घडली. भारताचा मॅच विनर फलंदाज तिलक वर्मा ( Tilak Varma) अचानक मैदानाबाहेर गेला आणि तो फलंदाजीला येईल की नाही, याबाबत शंका वाटतेय...

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