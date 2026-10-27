IND vs NZ 3rd T20I: टीम इंडियाला Live सामन्यात धक्का, मॅचविनर फलंदाजाने सोडले मैदान; बदली खेळाडू आला, नेमकं काय घडलं?

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket News: दुसऱ्या षटकात विकेट गमावूनही न्यूझीलंडने तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात आक्रमक फटकेबाजी केली आहे. फिन अॅलन व डॅरिल मिचेल यांनी षटकारांचा पाऊस पाडताना भारतीय गोलंदाजांची डोकेदुखी वाढवली आहे. त्यातच कर्णधार श्रेयस अय्यर याची चिंता वाढवणारी घटना घडली. भारताचा मॅच विनर फलंदाज तिलक वर्मा ( Tilak Varma) अचानक मैदानाबाहेर गेला आणि तो फलंदाजीला येईल की नाही, याबाबत शंका वाटतेय... .भारताने टॉस जिंकून पुन्हा प्रथम लक्ष्याचा पाठलाग करण्याचा निर्णय घेतला आणि दुसऱ्याच षटकात अर्शदीप सिंगने कर्णधाराचा निर्णय सार्थ ठरवला. टीम सेइफर्टला २ धावांवर माघारी पाठवून त्याने न्यूझीलंडला धक्का दिला. त्याच षटकात फिन अॅलन रन आऊट होता होता वाचला... अक्षर पटेलचा थ्रो अचूक लागला असता, तर भारताला दुसरी विकेट मिळाली होती. अर्शदीप या विकेटसह आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या जलदगती गोलंदाजांमध्ये ( १४९) तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने रिझवान बट ( १४८) व मार्क एडर ( १४२) यांना मागे टाकले. टीम साऊदी ( १६४) व मुस्ताफिजूर रहमान ( १६३) हे त्याच्या पुढे आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.फिनने मिळालेल्या संधीचं सोनं करताना मोठ्या मैदानावर अविश्वसनीय फटकेबाजी केली. त्याने अफाट ताकद काय असते हे त्याच्या उत्तुंग फटक्यांनी दाखवून दिले. डॅरिल मिचेलसह त्याने भारतीय गोलंदाजांना रडकुंडीला आणताना ४३ चेंडूंत ८६ धावा जोडल्या. पण, पॉवर प्ले संपल्यानंतर भारतीय क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर गेले अन् नितीश कुमार रेड्डीने चतुराईने ही जोडी तोडली. फिन २५ चेंडूंत ५ षटकारांसह ४० धावांवर नमन धीरच्या अफलातून झेलवर बाद झाला..तिलक वर्माला काय झाले?भारताला धक्का बसला... तिसऱ्या षटकातच तिलक वर्मा मैदानाबाहेर गेला. क्षेत्ररक्षण करताना उपकर्णधाराच्या गुडघ्याला दुखापत झाली आणि तो लगेचच मैदानाबाहेर गेला. संघाच्या फिजिओने त्याच्यावर उपचार केले. इशान किशनचा बदली खेळाडू म्हणून संघात सामील झालेला कुमार कुशाग्र बदली खेळाडू म्हणून मैदानावर आला आहे. तिलक तंदुरुस्त होऊन लक्ष्याचा पाठलाग करताना फलंदाजीसाठी मैदानात उतरेल, अशी संघ व्यवस्थापनाला आशा आहे. तिलकने दुसऱ्या सामन्यात २६ चेंडूंत ५१ धावांची मॅच विनिंग खेळी केली होती..IND A vs NZ A Live : भारतासोबत चिटींग? न्यूझीलंडच्या फलंदाजांचा मैदानावर येण्यास नकार; सामना ड्रॉ करावा लागला; नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.