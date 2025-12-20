India T20 World Cup Squad: अजित आगकरने संघ जाहीर केला, तरी १५ जणांमध्ये होऊ शकतो बदल; ICC चा नियम काय सांगतो?

ICC rules on T20 World Cup squad changes; How many reserve players allowed? भारताने २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्या उपस्थितीत मुंबईत BCCI मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. खराब फॉर्म असूनही, सूर्यकुमार संघाचे नेतृत्व करणार आहे, पण शुभमन गिलची अचानक उचलबांगडी केली गेली. अक्षर पटेलची ( Axar Patel) उपकर्णधार म्हणून निवड केली गेली, तर इशान किशन आणि रिंकू सिंग यांनी संघात पुनरागमन केले आहे. .भारतीय संघ २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील सहा खेळाडूंना वगळून पुढच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर रोहित शर्मा, विराट कोहली व रवींद्र जडेजा यांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून निवृत्ती जाहीर केली. युझवेंद्र चहल हा बराच काळ भारतीय संघाकडून खेळलेला नाही. ऑगस्ट २०२३ पासून तो संघाबाहेर आहे. तेच रिषभ पंत व मोहम्मद सिराज हेही जुलै २०२४ नंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० खेळलेले नाहीत..India Sqaud Against NZ: शुभमन गिलला वगळले, मग उप कर्णधार कोणाला केले? न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I मालिकेसाठी असा आहे भारतीय संघ.Why India T20 World Cup squad is not finalभारताने स्पर्धा सुरू होण्याच्या ४९ दिवस आधी त्यांचा संघ जाहीर केला असला तरी, तो त्यांचा अंतिम संघ असेलच असे नाही. निवड समिती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) मंजुरीशिवाय दुखापत नसली तरीही संघात बदल करू शकते. आयसीसी स्पर्धांमध्ये सुरुवातीला प्राथमिक संघाची घोषणा करण्याची अंतिम तारीख स्पर्धेच्या एक महिना आधी आहे, परंतु अंतिम संघ स्पर्धेच्या फक्त एक आठवडा आधी सादर करावा लागेल. याचा अर्थ पहिली अंतिम तारीख ७ जानेवारी आणि दुसरी अंतिम तारीख ३१ जानेवारी किंवा १ फेब्रुवारी असेल..ICC rules for T20 World Cup squad changesयामुळे २१ ते ३१ जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेनंतर भारताला संघात बदल करण्याची परवानगी मिळेल. यावर्षी झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीत वरुण चक्रवर्थी याची यशस्वी जैस्वलाच्या जागी शेवटच्या क्षणी निवड केली गेली होती. दुबईतील खेळपट्टीवर चक्रवर्थीने चांगली कामगिरी केली होती. शिवाय आयसीसीने पाच राखीव खेळाडू सोबत ठेवण्याची मुभा दिलेली आहे. त्यामुळे १५ मुख्य खेळाडूंसह पाच राखीव खेळाडू संघासोबत असतील..India T20 World Cup 2026 squad: शुभमन गिलला संघातून का वगळले? अजित आगरकर, सूर्यकुमार यादव एक सूरात म्हणाले, संघहित....दुसऱ्या अंतिम मुदतीनंतरही बदल करता येईल, परंतु ते फक्त दुखापतीमुळेच होऊ शकते आणि त्यासाठी आयसीसीच्या इव्हेंट टेक्निकल कमिटीची मंजुरी आवश्यक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.