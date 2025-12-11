Cricket

Explained : विराट कोहली, रोहित शर्माचा फॉर्म सुसाट... BCCI तरीही २२ डिसेंबरला दोघांच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेणार; नेमकं काय?

BCCI is planning to demote Virat Kohli and Rohit Sharma: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा फॉर्ममध्ये असूनही दोघांच्या करारात कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बीसीसीआय २२ डिसेंबरला नवा २०२६ वार्षिक करार जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
December 22 BCCI meeting decisions explained: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या चर्चांना आपल्या कामगिरीतून उत्तर दिले. मागील दोन वन डे मालिका या दोघांनी गाजवल्या आहेत आणि २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेचे स्वप्न जीवंत ठेवले आहे. पण, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ( BCCI ) अजूनही वेगळा विचार करतेय आणि येत्या २२ डिसेंबरला विराट-रोहित यांच्याबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. BCCI ची त्या तारखेला वार्षिक सर्वसाधारण बैठक होणार आहे.

