Explained : विराट कोहली, रोहित शर्माचा फॉर्म सुसाट... BCCI तरीही २२ डिसेंबरला दोघांच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेणार; नेमकं काय?

December 22 BCCI meeting decisions explained: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या चर्चांना आपल्या कामगिरीतून उत्तर दिले. मागील दोन वन डे मालिका या दोघांनी गाजवल्या आहेत आणि २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेचे स्वप्न जीवंत ठेवले आहे. पण, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ( BCCI ) अजूनही वेगळा विचार करतेय आणि येत्या २२ डिसेंबरला विराट-रोहित यांच्याबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. BCCI ची त्या तारखेला वार्षिक सर्वसाधारण बैठक होणार आहे. .रोहित व विराट यांचे बीसीसीआयच्या वार्षिक करारात पदावनत होण्याची शक्यता आहे. भारताचे दोन्ही माजी कर्णधार सध्या A+ कॅटेगरीत आहेत आणि त्यांना बोर्डाकडून वार्षिक ७ कोटी पगार दिला जातो. २०१८ साली A+ ग्रेड आणला गेला आणि विराट तेव्हापासून याच कॅटेगरीत आहे, परंतु आता ते चित्र बदलणार आहे. त्यामागचं कारण जाणून घेऊयात....IPL 2026 Auction: ३०००+ धावा अन् १०० + विकेट्स! ऑल-राऊंडरसाठी Mumbai Indians जोर लावणार; कोण आहे विरनदीप सिंग?.A+ कॅटेगरीत तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंसाठी आहे. विराट व रोहित यांनी २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून निवृत्ती जाहीर केली. त्यानंतर ते कसोटी व वन डे क्रिकेट खेळत होते. ट्वेंटी-२० पेक्षा या दोन फॉरमॅटचं महत्त्व अधिक आहे. त्यामुळेच बीसीसीआयने त्यांना A+ कॅटेगरीत कायम ठेवले. पण, आता त्यांनी कसोटीतूनही निवृत्ती घेतलेली आहे आणि त्यामुळे त्यांना A कॅटेगरीत जावे लागणार आहे. या कॅटेगरीसाठी वार्षिक पगार ५ कोटी हा आहे..विराट व रोहित यांनी मे महिन्यात कसोटीतून निवृत्ती जाहीर केली होती. या दोघांनी बॉर्डर गावस्कर २०२४-२५ ट्रॉफीनंतर रणजी क्रिकेटमध्येही सहभाग घेतला होता आणि त्यांना इंग्लंड दौऱ्यावर निवडले जाण्याची अपेक्षा होती. पण, त्याआधीच त्यांनी कसोटीतून निवृत्ती घेतली. कसोटीत १० हजार धावांचा टप्पा गाठण्यापासून विराट फक्त ७७० धावा दूर होता..मोठी बातमी : BCCI ने खेळाडूंच्या यादीत केला बदल, IPL 2026 Auction साठी गतविजेत्या RCB च्या स्टारसह आणखी ९ खेळाडूंना घुसवले.रवींद्र जडेजाचे प्रमोशन...भारताचा अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा यानेही २०२४ च्या वर्ल्ड कप नंतर ट्वेंटी-२०तून निवृत्ती जाहीर केली आहे. तरीही त्याचे A कॅटेगरीतून A+ कॅटेगरीत पदोन्नती होण्याचा अंदाज आहे. त्याच्यासह शुभमन गिल जो सध्या A कॅटेगरीत आहे, त्याचीही पदोन्नती होईल. तो कसोटी व वन डे संघाचा कर्णधार आहे. ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये तो उप कर्णधार आहे आणि २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपनंतर कदाचित तो तिन्ही फॉरमॅटचा कर्णधार बनेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.