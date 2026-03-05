Video Viral: भारतीय खेळाडूंची Dope Test आयसीसी घेतच नाही, बीसीसीआय घ्यायलाच देत नाही... धक्कादायक दावा अन् खळबळ

Ahmed Shehzad’s Shocking Statement on BCCI and ICC: भारतीय क्रिकेटबाबत उलटसूलट चर्चा करण्याचे पाकिस्तानी खेळाडूंचे सत्र काही केल्या थांबत नाही. पाकिस्तानचा माजी फलंदाज अहमद शहजाद याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर ( BCCI) गंभीर आरोप केले आहेत. जागतिक डोपिंग विरोधी एजन्सी (WADA) च्या नियमांनुसार क्रिकेटमध्ये डोपिंग चाचण्या ICC द्वारे घेतल्या जातात. खेळाडूच्या शरीरातील प्रतिबंधित पदार्थ शोधण्यासाठी नमुने घेतले जातात. .पण, शहजादच्या दाव्यानुसार, बीसीसीआय स्वतःच्या खेळाडूंची चाचणी स्वतः घेते आणि त्यांना बाहेरील तंत्रज्ञानावर विश्वास नाही, असे ते आयसीसीला सांगतात. त्याच्या विधानासाठी त्याने कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. पाकिस्तानातील Haarna Mana Hai या कार्यक्रमात त्याने हा दावा केला आहे..तो म्हणाला, बीसीसीआय त्यांच्या खेळाडूंची डोप टेस्ट आयसीसीला करू देत नाही. मग ती आयसीसी स्पर्धा असली तरी, ते स्वतः भारतीय खेळाडूंची डोप टेस्ट करतात. खेळाडू ड्रग्ज किंवा बंदी घातलेल्या पदार्थांचे सेवन करत आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी डोप टेस्टचा वापर केला जातो. जेव्हा जेव्हा आयसीसी भारतीय खेळाडूंवर डोप टेस्ट करण्याची विनंती करते, तेव्हा बीसीसीआय ते नाकारते आणि म्हणते की त्यांच्याकडे चाचणी करण्यासाठी चांगली तंत्रज्ञान आहे..Mohammad Amir Backs England Over Indiaदरम्यान, पाकिस्तानचा माजी गोलंदाज मोहम्मद आमीर याने भारत-इंग्लंड सामन्यात इंग्लंडचा विजय होईल असा दावा केला आहे. भारतीय फलंदाजांचा खराब फॉर्म, याला जबाबदार असेल, असेही तो म्हणाला. त्याने पुढे म्हटले की, तुम्ही भारताविषयी बोलत असाल, तर त्यांचे एक किंवा दोनच फलंदाज चांगली कामगिरी करत आहेत. जर तुम्ही त्यांची एकूण फलंदाजी पाहिली तर ते फॉर्ममध्ये नाही..तो म्हणाला, इशान किशनने आमच्याविरुद्ध चांगली कामगिरी केली होती. अभिषेक शर्मा आऊट ऑफ फॉर्म आहे. तिलक वर्माला अपेक्षित प्रभाव पाडता आलेला नाही. सुपर ८मध्ये आल्यापासून सूर्यकुमार यादवला चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. संजूने चांगला खेळ केला आहे, जसप्रीत बुमराहने त्याच्यावरील जबाबदारी चोख पार पाडली आहे. त्यामुळे हा संघ वर्चस्व गाजवेल, हे तुम्ही खात्रीशीर सांगू शकत नाही. माझ्या मते इंग्लंड आजच्या सामन्यात फेव्हरिट असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.