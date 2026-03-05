Cricket

Video Viral: भारतीय खेळाडूंची Dope Test आयसीसी घेतच नाही, बीसीसीआय घ्यायलाच देत नाही... धक्कादायक दावा अन् खळबळ

Ahmed Shehzad Drops Bombshell on BCCI: पाकिस्तानचा माजी फलंदाज अहमद शहजाद याने भारतीय क्रिकेटबाबत मोठा आणि धक्कादायक दावा केला आहे. त्याच्या मते, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआय आयसीसीला भारतीय खेळाडूंची डोप टेस्ट घेऊ देत नाही. शहजादच्या या वक्तव्यामुळे क्रिकेटविश्वात खळबळ उडाली आहे.
Ahmed Shehzad alleges BCCI does not permit ICC to conduct dope tests on Indian cricketers

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ahmed Shehzad’s Shocking Statement on BCCI and ICC: भारतीय क्रिकेटबाबत उलटसूलट चर्चा करण्याचे पाकिस्तानी खेळाडूंचे सत्र काही केल्या थांबत नाही. पाकिस्तानचा माजी फलंदाज अहमद शहजाद याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर ( BCCI) गंभीर आरोप केले आहेत. जागतिक डोपिंग विरोधी एजन्सी (WADA) च्या नियमांनुसार क्रिकेटमध्ये डोपिंग चाचण्या ICC द्वारे घेतल्या जातात. खेळाडूच्या शरीरातील प्रतिबंधित पदार्थ शोधण्यासाठी नमुने घेतले जातात.

