महत्त्वाचे अपडेट्स : IPL आता मार्च-मे मध्ये नव्हे, तर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणार? दोन टप्प्यातही होऊ शकतं आयोजन; नेमकं कारण काय?

BCCI planning new IPL schedule from 2028: मार्च-एप्रिल-मे, म्हटलं की इंडियन प्रीमिअर लीग हे समीकरण ठरलेलं आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) त्यासाठी या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन करणे बंद केले आहे. पण, आता दोन वर्षानंतर आयपीएल सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांत होताना दिसल्यास, आश्चर्य वाटायला नको. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ( BCCI) सध्या त्यादृष्टीने विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. आयपीएलचे अध्यक्ष अरुण धुमल यांनी म्हटले की, भारतीय उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णता आणि त्यामुळे येणारा थकवा यामुळे BCCIला इंडियन प्रीमियर लीग सध्याच्या मार्च-मे महिन्याऐवजी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये आयोजित करण्याचा विचार करावा लागू शकतो..ही स्पर्धा तिच्या सुरुवातीपासून एप्रिल-मे, या दोन महिन्यांच्या कालावधीत आयोजित केली जात आहे. परंतु, आयपीएल २०२८ पासून सामन्यांची संख्या वाढवण्याची योजना आखत असल्याने, लीगला कॅलेंडरमधील वेगळ्या कालावधीत हलवल्यास ते अधिक फायदेशीर ठरेल का, असा प्रश्न आता बीसीसीआयसमोर उपस्थित झाला आहे. स्पोर्टस्टारला दिलेल्या मुलाखतीत धुमाल म्हणाले की, स्पर्धेचे वेळापत्रक बदलण्याची कोणतीही तातडीची गरज नाही, मात्र ते बदलण्याचा कोणताही निर्णय प्रसारकाशी सल्लामसलत करूनच घ्यावा लागेल..दरवर्षी मे महिन्यात वाढणारी उष्णता ही एक वाढती चिंता बनत असून, त्याचा परिणाम स्टेडियममधील उपस्थितीवर होत आहे. उष्णतेमुळे खेळाडूंच्या दुखापती आणि तंदुरुस्तीबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यामुळे आयपीएलचे वेळापत्रक बदलण्याबद्दल चर्चा वाढत आहे. शिवाय, बीसीसीआय, ही स्पर्धा दोन भागांमध्ये आयोजित करण्याच्या पर्यायाचाही विचार करत आहे..धुमाल पुढे म्हणाले की, सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये स्पर्धा आयोजित करण्याचा एक प्रबळ प्रस्ताव होता. जाहिरातदारांच्या दृष्टिकोनातून ही सर्वोत्तम वेळ आहे, कारण ती दिवाळीच्या अगदी आधी आहे. स्पर्धा दुसऱ्या कालावधीत हलवता येईल का, यावर मत घेण्यासाठी आम्हाला प्रसारकासोबत बसून चर्चा करावी लागेल. सध्या आयपीएलमध्ये दोन महिन्यांत १० संघांचे ७४ सामने होतात. परंतु, हवामानामुळे मे महिन्यात भारतात ही स्पर्धा आयोजित करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.