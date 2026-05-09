FACT CHECK : रोहित शर्माच्या २.५ कोटींचे Rolex घड्याळ चोरण्याचा चाहत्याचा प्रयत्न? हिटमॅनची Reaction व्हायरल; काय आहे सत्य?

Viral video claim about Rohit Sharma watch explained: मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. रोहित आपल्या गाडीतून चाहत्यांना हात दाखवत होता, तेव्हा एका चाहत्याने त्याचा हात पकडण्याचा प्रयत्न केल्याने तो स्पष्टपणे नाराज झालेला यात दिसतोय. नेटकऱ्यांनी चाहत्यांच्या या असभ्य वर्तनाचा निषेध केला, तर अनेकांनी सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. रोहितने सुमारे २.५ कोटी रुपये किमतीचे 'Rolex Giraffe' घड्याळ घातले होते आणि एका चाहत्याने ते रोहितच्या हातातून हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा काहींनी केला आहे..सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, काही चाहते रोहितच्या खूप जवळ गेले. सुरुवातीला हा एक सामान्य प्रकार वाटत असला तरी, त्याचे रूपांतर गोंधळात झाले आणि रोहितला खिडकी बंद करावी लागली. या घटनेनंतर रोहित नाराज दिसला आणि त्याने चाहत्यांना काही शब्द सुनावले. हा खूप जुना व्हिडीओ आहे. .IPL 2026 : कर्णधारबदलाची चर्चा... सूर्यकुमार यादवने घेतला निर्णय; आता, हार्दिक पांड्याला Mumbai Indians कडून खेळायचे असेल तर....पण, रोहितच्या वैतागण्यामागे काही वेगळीच गोष्ट आहे. रोहितला हात मिळवण्यासाठी लहान मुलांची धावपळ दिसली. तेवढ्यात रोहित त्याच्या गाडीची काच वर करत असताना एका मुलाने रोहितचा हात पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्या मुलाचा हात सापडू नये, म्हणून रोहितने काळजी घेतली आणि म्हणून तो त्याला ओरडला. .दरम्यान, आयपीएल २०२६ मध्ये सलग दोन पराभवांना सामोरे जाताना मुंबई इंडियन्सला रोहित शर्माची उणीव जाणवली. स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच रोहितला दुखापत झाली होती आणि लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध पुनरागमन करण्यापूर्वी तो बऱ्याच सामन्यांपासून दूर होता. त्याने दमदार पुनरागमन करताना ४४ चेंडूंमध्ये सहा चौकार व सात षटकारांसह ८४ धावांची वादळी खेळी केली. या खेळीमुळे मुंबई इंडियन्सला २२९ धावांचे लक्ष्य सहा गडी राखून पूर्ण करण्यात मदत झाली आणि प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या..How Can MI Qualify For The Playoffsमुंबई इंडियन्स सात पराभव आणि तीन विजयांसह गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर आहे आणि प्लेऑफचा मार्ग खूप कठीण दिसत आहे; MI ने आपले उर्वरित चार सामने जिंकले, तर ते १४ गुणांपर्यंत पोहोचतील आणि त्यांना प्लेऑफसाठी पात्र ठरण्याची एक संधी मिळू शकते, परंतु रन-रेट वाढवण्यासाठी मोठे विजय मिळवणे आवश्यक आहे, आणि शेवटच्या जागेसाठी संघांमध्ये चुरशीची लढत झाल्यास ही गोष्ट महत्त्वाची ठरेल.