Cricket

Fact Check: विराट कोहलीने खरंच 'पाकिस्तान'च्या झेंड्यावर ऑटोग्राफ दिला का? सत्य जाणून बसेल धक्का अन् ओठांवर येतील शिव्या...

Did Virat Kohli sign Pakistan flag in Perth? अलीकडे सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला ज्यात असा दावा करण्यात आला की, विराट कोहलीने पर्थ येथे पाकिस्तानच्या झेंड्यावर ऑटोग्राफ दिला. हा व्हिडिओ पाहून भारतीय चाहत्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
Fact Check: Virat Kohli did not sign on Pakistan’s national flag in Perth

Fact Check: Virat Kohli did not sign on Pakistan’s national flag in Perth

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Truth behind Virat Kohli Pakistani fan autograph : भारतीय संघ तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियात दाखल झाला आहे आणि तेथे सर्वांचे लक्ष विराट कोहली व रोहित शर्मा या दोन स्टार्सकडे लागून राहिले आहे. ३६ वर्षीय विराट व ३७ वर्षीय रोहित यांची ही शेवटची वन डे मालिका असेल अशी चर्चा आहे. पण, या दोघांना २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असेल. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही आशा करतो की हे दोघं चांगली कामगिरी करून दाखवतील, असा सूचक इशारा दिला आहे. त्यामुळे तर या दौऱ्याची तीव्रता आणखी वाढली आहे. विराटला पाहण्यासाठी ऑस्ट्रेलियात चाहत्यांचा गराडा झाल्याचे पाहायला मिळतेय. विराटही चाहत्यांना ऑटोग्राफ देत आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
australia
ind vs aus
ind vs aus matches
Pakistan Cricket Board
cricket news today
Fact Check

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com