Fact Check : अजित आगरकरची दादागिरी आता बस झाली... रवी शास्त्री बनणार निवड समितीचे अध्यक्ष? X पोस्ट व्हायरल

Truth behind Ravi Shastri selection committee chairman news : निवड समिती प्रमुख बनल्यानंतर अजित आगकरने घेतलेले अनेक निर्णय भारतीय चाहत्यांना आवडलेले नाहीत. अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ही टीम मिळून रोहित शर्मा व विराट कोहली यांना एकामागून एक फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यामुळेच विराट व रोहितच्या चाहत्यांच्या रोषाचा त्याला सामना करावा लागतोय. अशात ऑस्ट्रेलिया दौरा हा विराट व रोहितचा शेवटचा असल्याचा दावाही होतोय. .अजित आगकरच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल अशी पोस्ट समोर आली आहे. त्यात लवकरच माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री हे टीम इंडियाच्या निवड समितीच्या प्रमुखपदी विराजमान होणार असल्याची माहिती दिली गेली आहे. अजित आगरकची हकालपट्टी होणार असल्याचा दावा यात केला गेला आहे. पण, सत्य काय आहे? .अजित आगरकर आणि त्यांच्या निवड समितीचे निर्णय- चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे सारख्या वरिष्ठ खेळाडूंना वगळणे आणि तरुण फलंदाजांना पाठिंबा देणे- कसोटी क्रिकेटमधून आर. अश्विन, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची निवृत्ती- खेळाडूंच्या कामाचे व्यवस्थापन, कसोटी आणि आता वन डे संघात शुभमन गिलची कर्णधार म्हणून नियुक्ती- तरुण संघाला इंग्लंड दौऱ्यावर घेऊन जाणे: २-२ असा विजय संघासाठी एक उत्तम निकाल होता .आता या पार्श्वभूमिवर अजित आगकरची हकालपट्टी होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. तशा पोस्ट व्हायरल झाल्या आहेत. त्यात विराटचे नजिकची व्यक्ती म्हणजेच रवी शास्त्री ही जबाबदारी स्वीकारणार असल्याचा दावा केला गेला आहे. .पण, सत्य काय आहे?व्हायरल झालेल्या पोस्ट हा खट्याळपणा आहे. अशी कोणताच निर्णय किंवा चर्चाही बीसीसीआयमध्ये नाही. अजित आगरकर याच्या निवड समितीत नुकतेच दोन बदल झाले आणि आऱ पी सिंग व प्रग्यान ओझा हे माजी खेळाडू त्या समितीत सहभागी झाले. त्यात अजित आगरकर हेच प्रमुख राहणार आहेत. २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत अजित आगरकरचा करार बीसीसीआयने वाढवल्याचे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिले होते.