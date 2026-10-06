FACT CHECK : प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात जाण्यासाठी विराट कोहलीने पाच कोटी घेतले? मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राने एकच खळबळ

VIRAT KOHLI 5 CRORE CLAIM: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहली सध्या चर्चेत आला आहे. परंतु यावेळेस त्याच्या चर्चेत येण्याचं कारण फलंदाजी नाही, तर दुसरंच आहे. झालं असं की, सध्या एका दाव्यामुळे विराट कोहली चर्चेत आला आहे. प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात विराटला बोलावण्यासाठी ५ कोटी रुपये देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या दाव्यामागचं सत्य काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..श्रीकृष्ण जन्मभूमी संघर्ष न्यासाचे अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना लिहिलेल्या पत्रात हा दावा केला आहे. राजस्थानमधील एका खासगी कंपनीशी संबंधित लोकांनी विराट कोहलीला प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात आणण्यासाठी ५ कोटी रुपये देण्याची तयारी केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या माध्यमातून प्रेमानंद महाराजांची प्रसिद्धी वाढवण्याचा प्रयत्न झाल्याचंही म्हटलं आहे..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?.मात्र, या दाव्याची सध्या पुष्टी झालेली नाही. विराट कोहलीला ५ कोटी रुपये देण्यात आले होते, हे सिद्ध करणारा कोणताही पेमेंट रेकॉर्ड, बँक व्यवहार, करार किंवा अधिकृत कागदपत्र समोर आलेलं नाही. तसेच विराट कोहली किंवा त्याच्या प्रतिनिधींकडूनही याबाबत कोणतीही पुष्टी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ५ कोटी रुपये दिल्याचं सध्या म्हणता येणार नाही..विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांनी प्रेमानंद महाराजांची भेट घेतली आहे. दोघांची पहिली चर्चेत आलेली भेट जानेवारी २०२३ मध्ये वृंदावनमध्ये झाली होती. त्यानंतरही दोघे अनेकदा आश्रमात गेले आहेत. त्यामुळे विराट आणि अनुष्काची प्रेमानंद महाराजांशी भेट झाली होती, ही गोष्ट खरी आहे. मात्र, या भेटीसाठी विराटला ५ कोटी रुपये देण्यात आले होते का, हा वेगळा प्रश्न आहे. त्याबाबत सध्या कोणताही स्वतंत्र पुरावा समोर आलेला नाही..Virat Kohli Records: विराट कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; जगात असा पराक्रम कुणी केला नव्हता, गावस्करांच्या विक्रमाशीही बरोबरी.मग ५ कोटींच्या दाव्याचं सत्य काय?सध्या उपलब्ध माहितीनुसार विराट कोहलीला ५ कोटी रुपये देण्यात आले होते, हे सिद्ध झालेलं नाही. हा दावा फलाहारी महाराजांनी केला आहे, मात्र त्याला पुष्टी देणारे कागदपत्र किंवा आर्थिक व्यवहाराचा पुरावा समोर आलेला नाही. म्हणूनच ‘विराट कोहलीला प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात जाण्यासाठी ५ कोटी रुपये मिळाले’ हे सध्या सत्यापित तथ्य नसून एक अपुष्ट दावा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.