Cricket

FACT CHECK : प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात जाण्यासाठी विराट कोहलीने पाच कोटी घेतले? मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राने एकच खळबळ

VIRAT KOHLI 5 CRORE CLAIM: प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात विराट कोहलीला बोलावण्यासाठी ५ कोटी रुपये देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्याला सध्या कोणताही ठोस पेमेंट रेकॉर्ड, बँक व्यवहार, करार किंवा अधिकृत कागदपत्रांची पुष्टी नाही.
VIRAT KOHLI 5 CRORE CLAIM

VIRAT KOHLI 5 CRORE CLAIM

esakal

Varsha Balhe
Updated on

VIRAT KOHLI 5 CRORE CLAIM: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहली सध्या चर्चेत आला आहे. परंतु यावेळेस त्याच्या चर्चेत येण्याचं कारण फलंदाजी नाही, तर दुसरंच आहे. झालं असं की, सध्या एका दाव्यामुळे विराट कोहली चर्चेत आला आहे.

प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात विराटला बोलावण्यासाठी ५ कोटी रुपये देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या दाव्यामागचं सत्य काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

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