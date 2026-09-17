Fact Check : विराट कोहली २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप इंग्लंडसाठी खेळणार? भारतीय क्रिकेटला हादरवून टाकणाऱ्या वृत्तामागचे सत्य

Virat Kohli playing for England in 2027 World Cup fact check : भारत-वेस्ट इंडिज वन डे मालिकेसाठी बीसीसीआयने कालच संघ जाहीर केला. रोहित शर्मा व विराट कोहली, हे दोन्ही सीनियर खेळाडू भारताच्या वन डे संघात कायम असल्याने चाहत्यांना दिलासा मिळाला. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याचा तसा विराटला विरोध नाही, परंतु रोहितचं नाव त्याला नको हवं होतं. पण, आता सोशल मीडियावर आलेल्या एका वृत्ताने भारतीय क्रिकेटला हादरवून टाकले आहे..भारताचा सुपरस्टार विराट कोहली २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप इंग्लंडकडून खेळणार असल्याची दावा करणारी पोस्ट व्हायरल झाली आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. विराटला खराब फॉर्मामुळे जर भारतीय संघातून बाहेर बसवले गेले, तर त्याच्याकडे इंग्लंडकडून खेळण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचा दावा केला जातोय...ही चर्चा का सुरू झालीय?विराट कोहली २०२४ मध्ये इंग्लंडमध्ये स्थायिक झाला, कारण तिथे त्याच्या अनेक शेल कंपन्या आहेत. यूके इनोव्हेटर फाउंडर लॉनुसार, तो २०२७ मध्ये इंग्लंडचा नागरिक होऊ शकतो. त्यामुळे २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत विराट कोहलीकडे एकतर भारतासाठी खेळणे किंवा इंग्लंडसाठी खेळणे, असे दोन पर्याय असतील..Fact Checkविराट कोहली २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत इंग्लंडकडून खेळू शकतो, हा सोशल मीडियावर पसरलेला दावा पूर्णपणे खोटा आणि निव्वळ एक अफवा आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) नियमांनुसार, विराट केवळ भारताकडूनच खेळू शकतो. त्याला दुसऱ्या कोणत्याही देशाकडून खेळण्याची कायदेशीर परवानगी नाही. विराट भारताच्या वन डे संघाचा मुख्य खेळाडू आह आणि त्याने स्वतः २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप भारतासाठी खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे..विराटने भारतासाठी ३१४ वन डे सामन्यांत ५८.५९ च्या सरासरीने १४९४१ धावा केल्या आहेत. त्यात ५४ शतकं व ७९ अर्धशतकांचा समावेश आहे. वन डे क्रिकेटमधील सर्वाधिक शतकांचा सचिन तेंडुलकरचा विक्रम विराटने त्याच्या नावावर केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.