Cricket

Fact Check : विराट कोहली २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप इंग्लंडसाठी खेळणार? भारतीय क्रिकेटला हादरवून टाकणाऱ्या वृत्तामागचे सत्य

Virat Kohli England cricket eligibility explained: विराट कोहली २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप भारताऐवजी इंग्लंडकडून खेळणार असल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
2027 World Cup

Virat Kohli playing for England in 2027 World Cup fact check

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Virat Kohli playing for England in 2027 World Cup fact check : भारत-वेस्ट इंडिज वन डे मालिकेसाठी बीसीसीआयने कालच संघ जाहीर केला. रोहित शर्मा व विराट कोहली, हे दोन्ही सीनियर खेळाडू भारताच्या वन डे संघात कायम असल्याने चाहत्यांना दिलासा मिळाला. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याचा तसा विराटला विरोध नाही, परंतु रोहितचं नाव त्याला नको हवं होतं. पण, आता सोशल मीडियावर आलेल्या एका वृत्ताने भारतीय क्रिकेटला हादरवून टाकले आहे.

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