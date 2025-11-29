Cricket

Big Breaking : फॅफ ड्यू प्लेसिसची IPL 2026 मधून माघार! पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय; म्हणाला, भारताने मला...

Faf du Plessis pulls out of IPL 2026: IPL 2026 च्या तोंडावर मोठी खळबळ उडवणारी बातमी समोर आली आहे. फॅफ ड्यू प्लेसिसने आयपीएल २०२६ ऑक्शनमधून अधिकृतपणे माघार घेतली आहे आणि पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मध्ये पूर्ण हंगाम खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Swadesh Ghanekar
Full reason behind Faf du Plessis pulling out of IPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सने रिलीज केल्यानंतर फॅफ ड्यू प्लेसिसने आता इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी होणाऱ्या लिलावातून माघार घेतली आहे. त्याने आयपीएल २०२६ ऐवजी पुढल्या वर्षी पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये ( PSL 2026) खेळण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. फॅफने मागील पर्वात DC चे प्रतिनिधित्व करताना ९ सामन्यांत २०२ धावा केल्या होत्या. त्यापूर्वी तो RCB, CSK, RPS आधी संघाकडून खेळला आहे. फॅफने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून ही माहिती दिली.

