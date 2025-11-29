Big Breaking : फॅफ ड्यू प्लेसिसची IPL 2026 मधून माघार! पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय; म्हणाला, भारताने मला...

Full reason behind Faf du Plessis pulling out of IPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सने रिलीज केल्यानंतर फॅफ ड्यू प्लेसिसने आता इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी होणाऱ्या लिलावातून माघार घेतली आहे. त्याने आयपीएल २०२६ ऐवजी पुढल्या वर्षी पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये ( PSL 2026) खेळण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. फॅफने मागील पर्वात DC चे प्रतिनिधित्व करताना ९ सामन्यांत २०२ धावा केल्या होत्या. त्यापूर्वी तो RCB, CSK, RPS आधी संघाकडून खेळला आहे. फॅफने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून ही माहिती दिली..त्याने लिहिले की, १४ वर्ष आयपीएलमध्ये खेळल्यानंतर पुढील वर्षी होणाऱ्या आयपीएलच्या लिलावात नाव न नोंदवण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. हा खूप मोठा निर्णय आहे आणि मागे वळून पाहताना खूप कृतज्ञता येते..IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्माला खुणावतायेत दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! शाहिद आफ्रिदीची मक्तेदारी मोडून काढणार; वन डे मालिका गाजवणार.ही लीग माझ्या प्रवासाचा एक मोठा भाग राहिली आहे. जागतिक दर्जाच्या खेळाडूंसोबत, अद्भुत फ्रँचायझींसाठी आणि अविश्वसनीय चाहत्यांसमोर खेळण्याचे भाग्य मला लाभले. भारताने मला मैत्री आणि अनेक आठवणी दिल्या आहेत. ज्यांनी मला क्रिकेटपटू म्हणून आणि एक व्यक्ती म्हणून आकार दिला आहे, असे त्याने लिहिले..फॅफने आयपीएलमध्ये १५४ सामन्यांत ४७७३ धावा केल्या आहेत. त्याचे चपळ क्षेत्ररक्षण नेहमीच युवकांना प्रेरणादायी राहिले आहे. तो पुढे लिहीतो, गेल्या काही वर्षांत मला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येक प्रशिक्षक, संघातील सहकारी, सपोर्ट स्टाफ सदस्य आणि प्रत्येक चाहत्याचे, धन्यवाद. तुमच्या पाठिंबा माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. १४ वर्षे हा खूप मोठा काळ आहे. मला या अध्यायाचा अभिमान आहे. माझ्या हृदयात भारताचे एक विशेष स्थान आहे आणि हा निश्चितच निरोप नाही, मी पुन्हा तुम्हाला भेटणार आहे..या वर्षी, मी एक नवीन आव्हान स्वीकारले आहे आणि आगामी PSL हंगामात खेळणार आहे. काहीतरी नवीन अनुभवण्याची, खेळाडू म्हणून वाढण्याची आणि अविश्वसनीय प्रतिभा व उर्जेने भरलेल्या लीगला स्वीकारण्याची संधी मिळणे, हे माझ्यासाठी एक रोमांचक पाऊल आहे. एक नवीन देश, एक नवीन वातावरण, एक नवीन आव्हान, मी पाकिस्तानच्या आदरातिथ्याची वाट पाहत आहे. लवकरच भेटू, असेही त्याने लिहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.