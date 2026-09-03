पाकडे जगासमोर उघडे! Imam-Ul-Haq वर दोन वर्षांच्या बंदीची तलवार, तर मोहम्मद रिझवानची कारकीर्द संकटात; नेमका काय केलाय कांड?

Imam-ul-Haq fake injury row during Pakistan vs England Test: पाकिस्तान क्रिकेट पुन्हा वादामुळे चर्चेत आले आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या पाकिस्तान संघाला कसोटी मालिकेत सपाटून मार खावा लागला आहे. त्यामुळेच तिसऱ्या कसोटीपूर्वी पाकिस्तानने ७ खेळाडू व मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमद व गोलंदाज प्रशिक्षक उमर गुल यांना घरी पाठवले. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या या होलसेल बदलाने साऱ्यांना अचंबित केलेच होते. त्यात आता नवीन कांड समोर आला आहे. सलामीवीर इमाम-उल-हक याच्यावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दोन वर्षांच्या बंदीच्या कारवाईची टांगती तलवार लटकतेय, तर मोहम्मद रिझवान याची कारकीर्द संपल्यात जमा मानली जात आहे..ENG vs PAK दुसऱ्या कसोटीत इमाने दुखापतीचा बहाणा करताना माघार घेतली होती. पोटरीच्या दुखापतीमुळे त्याने फलंदाजीच केली नाही. लीड्स येथे झालेल्या पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या डावात शून्यावर बाद झालेल्या इमामवर, त्याच्या दुखापतीवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे दोन वर्षांपर्यंत बंदी घातली जाऊ शकते, असे Geo Newsने बुधवारी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. PCB ने इमामच्या दुखापतीच्या चौकशीसाठी समिती नेमली आहे आणि फलंदाजही त्याचा बजाव करण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याची चर्चा आहे..२७ चौकार, १० षटकार! बांगलादेशच्या Towhid Hridoy ची ३५० धावांची नाबाद खेळी; घडवला इतिहास, दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजांची धुलाई.सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वीही इमामवर खोटी दुखापत सांगितल्याचा आरोप झाला आहे आणि यावेळी तो दोषी आढळल्यास त्याच्यावर काही वर्षांसाठी बंदी घातली जाऊ शकते. पाकिस्तानच्या २०२५ सालच्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर त्याने खोट्या दुखापतीचा बनाव केला होता. पीसीबीच्या सूत्रांनी असा दावा केला आहे की, गेल्या वर्षी पाकिस्तानच्या न्यूझीलंडमधील व्हाईट-बॉल दौऱ्यादरम्यान एका इनडोअर नेट सराव सत्रात इमामच्या उजव्या पायाच्या बोटाला दुखापत झाली होती, परंतु त्याने आपली लक्षणे खोटी सांगून, अतिशयोक्ती करून किंवा चुकीच्या पद्धतीने मांडून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली..मोहम्मद रिझवानचीही चौकशीबर्मिंगहॅममधील तिसऱ्या सामन्यापूर्वी पीसीबीने सलमान अली आगा, मोहम्मद रिझवान आणि अली उस्मान यांच्यासह ७ खेळाडूंना मायदेशात परत पाटवले. यष्टीरक्षक-फलंदाज रिझवानच्या शिस्तीबद्दल गंभीर चिंता असल्याने पीसीबी त्याच्यावर कठोर कारवाई करणार आहे. Geo report ने दिलेल्या वृत्तानुसार रिझवाची पाकिस्तानमधील कारकीर्द जवळजवळ संपुष्टात आली आहे, कारण त्याची राष्ट्रीय पुरुष संघात निवड होण्याची शक्यता कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.