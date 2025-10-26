AUS vs IND: रोहित...कोहली... चाहत्यांचा जयघोष! सिडनी वनडेपूर्वी अन् नंतर कसं होतं संपूर्ण वातावरण, BCCI ने शेअर केला Video

सिडनी वनडेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी अप्रतिम खेळ दाखवून भारताला विजय मिळवून दिला. रोहितने शतक तर विराटने अर्धशतक ठोकले. बीसीसीआयने शेअर केलेल्या व्हिडिओत चाहत्यांचा उत्साह आणि दोघांच्या खेळाची प्रशंसा दिसून येते. .ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाने भारताविरुद्ध वनडे मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. भारतीय संघाने तिसरा सामना जिंकून प्रतिष्ठा राखली होती. पण सिडनीमध्ये झालेल्या या सामन्यात भारताला सर्वात मोठा दिलासा मिळाला, तो रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना सूर गवसल्याने. या मालिकेपूर्वी या दोघांच्या भवितव्याबाबत बरीच चर्चा झाली होती. दोघंही आता केवळ वनडेत सक्रिय असल्याने अजून पुढे किती काळ खेळणार, अशा चर्चा होत होत्या. त्यातच पहिल्या दोन्ही सामन्यात विराट शून्यावर बाद झाला होता, तर रोहितने पहिल्या सामन्यातील अपयशानंतर दुसऱ्या सामन्यात अर्धशतक केले होते, पण त्यावेळी तो बराच संघर्ष करतानाही दिसला होता. परंतु, तिसर्या सामन्यात मात्र या दोघांनी त्यांची प्रतिभा दाखवून दिली. त्यांना शेवटपर्यंत ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांना बाद करता आले नाही. .AUS vs IND: जरा इकडे ये ऐक... विराट कोहलीने कॅप्टन शुभमन गिलला हात धरून मागे खेचलं अन् मग...; Video Viral.२३७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दोघांनी नाबाद १६८ धावांची भागीदारी करत भारताला विजय मिळवून दिला. रोहित शर्माने शतकी खेळी केली, तर विराटने अर्धशतक ठोकले. त्यामुळे चाहत्यांमध्येही मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. या संपूर्ण सामन्यापूर्वी आणि सामन्यानंतर या दोघांभोवतीचे वातावरण नेमकं कसं होतं. याचा व्हिडिओही बीसीसीआयने शेअर केला आहे. .खरंतर हा दोघांचाही ऑस्ट्रेलियातील अखेरचा सामना असल्याची चर्चा यापूर्वीपासूनच होती. त्यामुळे त्यांना खेळताना पाहण्याची उत्सुकता चाहत्यांमध्ये होती. स्टेडियममध्येही प्रेक्षकांची संख्याही हेच दाखवत होते. त्यामुळे या सामन्यासाठी हॉटेलमधून स्टेडियमकडे निघण्यापासूनच चाहते विराट आणि रोहितच्या नावाचा जयघोष करत होते. बीसीसीआयच्या व्हिडिओमध्येही हेच दिसत आहे. याशिवाय स्टेडियममध्येही त्यांच्या प्रत्येक शॉटवर प्रेक्षकांनी जल्लोष केला होता. .IND vs AUS T20I: भारत - ऑस्ट्रेलिया वनडे मालिका संपली आता सुरू होणार टी२० मालिकेचा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.शुभमन गिल जेव्हा २४ धावांवर बाद झाला आणि त्यानंतर विराट मैदानात फलंदाजीसाठी येत होता, तेव्हाही त्याच्या नावाचा मोठा जल्लोष स्टेडियममध्ये झाला होता. तसेच या दोघांनी सामना जिंकवल्यानंतरही त्यांचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले. बीसीसीआयने या व्हिडिओला कॅप्शन दिले आहे की 'चाहत्यांनी संपूर्ण दिवस चिअर केले आणि या दोघांनीही हा दिवस चाहत्यांच्या लक्षात राहिल, याची काळजी घेतली.' हा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे..सिडनी वनडेत रोहितने १२५ चेंडूत १३ चौकार आणि ३ षटकारांसह १२१ धावांची नाबाद खेळी केली, तर विराटने ८१ चेंडूत ७ चौकारांसह ७४ धावांची नाबाद खेळी केली. रोहितने या मालिकेत तीन डावात २०२ धावा केल्या. त्याला मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.