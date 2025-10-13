Rohit Sharma Video: श्रेयस अय्यरने पुरस्काराची ट्रॉफी खाली ठेवली अन् हिटमॅनने पाहाताच जे केलं, त्यानं मनं जिंकली

रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये श्रेयसने त्याचा पुरस्कार जमिनीवर ठेवला आणि रोहितने तो उचलून टेबलवर ठेवल्याचे दिसले. या कृतीने रोहितने अनेक चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत. .भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा नुकताच शिवाजी पार्कमध्ये सराव करत असल्याचे दिसले होते, त्याचे अनेक व्हिडिओही व्हायरल झाले. त्यामुळे तो पुन्हा भारताकडून खेळण्यासाठी जोरदार तयारी करत असल्याचे दिसत आहे. यादरम्यान, त्याचा एका पुरस्कार सोहळ्यातील एक व्हिडिओ सध्या समोर आला असून तुफान व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी रोहितचे कौतुक केले आहे. .Viral Video: ए सोड त्याला... छोट्या चाहत्याला सुरक्षारक्षकाने अडवताच संतापला Rohit Sharma; मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीवर ऑटोग्राफ अन्....नुकताच ७ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार सोहळा पार पडला होता. या सोहळ्यात अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना पुरस्कार मिळाले. या पुरस्कार सोहळ्यासाठी जगभरातील काही दिग्गज खेळाडू उपस्थित होते, ज्यात रोहितसह केन विलियम्सन, ब्रायान लारा, तेंबा बावुमा, श्रेयस अय्यर, संजू सॅमसन असे अनेक खेळाडू उपस्थित होते. यावेळी रोहित शर्माला चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ मधील विजेत्या भारतीय संघाचा कर्णधार म्हणून विशेष पुरस्कार देण्यात आला. तसेच श्रेयस अय्यरला चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ मध्ये भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू म्हणून पुरस्कार मिळाला..दरम्यान, या सोहळ्यात रोहित आणि श्रेयस एकाच टेबलच्या गोलाकार असलेल्या खुर्च्यांवर शेजारी बसले होते. यावेळी श्रेयस त्याचा पुरस्कार घेऊन आल्यानंतर त्याने त्याच्या पुरस्काराची ट्रॉफी त्याच्या खुर्चीच्या जवळ खाली जमिनीवर ठेवली. पण तिथे मागेच रोहित बसला होता, त्याने जमिनीवर ठेवलेली ट्रॉफी पाहून पाय लागेल या हेतून स्वत: उचलून ती टेबलवर ठेवली. त्याने एखाद्या सन्मानाबद्दल असलेला आदर ज्याप्रकारे दाखवला, त्यामुळे त्याचे सध्या कौतुक होत आहे..रोहित रविवारी मैदानात दिसणारभारतीय वनडे आणि टी२० संघ काहीच दिवसात ऑस्ट्रेलियाला जाणार आहे. १९ ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियात भारताची वनडे आणि टी२० मालिका सुरू होणार आहे. कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांची ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेसाठी निवड झाली आहे. .Rohit Sharma As Captain : रोहित शर्मा कर्णधार, तर विराट संघाबाहेर! All Time T20I संघ जाहीर, बघा कुणी केलीय निवड?.पण या दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा करताना मोठा निर्णयही निवड समितीने जाहीर केला होता. या दौऱ्यापासून शुभमन गिल वनडे संघाचा कर्णधार असणार आहे. रोहितला वनडे कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले आहे. त्यामुळे रविवारी (१९ ऑक्टोबर) सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत तो आणि विराट शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळताना दिसणार आहे.सध्या विराट आणि रोहित केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत. ते आता २०२७ वर्ल्ड कपपर्यंत भारतीय संघात स्थान टिकवून ठेवणार का हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.