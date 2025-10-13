Cricket

Rohit Sharma Video: श्रेयस अय्यरने पुरस्काराची ट्रॉफी खाली ठेवली अन् हिटमॅनने पाहाताच जे केलं, त्यानं मनं जिंकली

Rohit Sharma Viral Video: रोहित शर्माचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्याने श्रेयस अय्यरच्या पुरस्काराची ट्रॉफी जमिनीवर ठेवल्याचे पाहिल्यानंतर केलेल्या कृतीचे सध्या कौतुक होत आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.

  • या व्हिडिओमध्ये श्रेयसने त्याचा पुरस्कार जमिनीवर ठेवला आणि रोहितने तो उचलून टेबलवर ठेवल्याचे दिसले.

  • या कृतीने रोहितने अनेक चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत.

