साई सुदर्शन बाद होताच, प्रेक्षकांनी ड्रेसिंग रुमच्या दिशेने सुरू केली पळापळ; IND vs WI कसोटीत नेमकं असं काय घडलं?

अहमदाबादमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटीत पहिल्या दिवशी भारताचं वर्चस्व राहिलं.याच सामन्यात साई सुदर्शन बाद झाल्यानंतर प्रेक्षकांनी ड्रेसिंग रुमकडे धाव घेतली, कारण शुभमन गिल मैदानात येत होता. सध्या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओतून गिलची क्रेज दिसून येत आहे. .अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुरुवारपासून (१ ऑक्टोबर) भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्याला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी भारतीय संघाचे वर्चस्व राहिले आहे. याच दरम्यान एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यात साई सुदर्शन बाद झाल्यानंतरची घटना कैद करण्यात आली आहे..Video: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! शुभमन गिल - अभिषेक शर्माला आफ्रिदी-रौफ भिडले, मग भारतीय सलामीवीरही पाकिस्तानला नडले.या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव १६२ धावांवरच गुंडाळला होता. त्यानंतर भारतीय संघ तिसऱ्या सत्रात पहिल्या डावातील फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी ६८ धावांची भागीदारी केली. जैस्वाल ३६ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर काहीवेळ सूदर्शनने केएल राहुलची साथ देण्याचा प्रयत्न केला. पण २५ व्या षटकात रोस्टन चेसने सुदर्शनला पायचीत पकडले. त्यामुळे साई सुदर्शनला ७ धावांवर माघारी परतावे लागले..पण सुदर्शन बाद झाल्यानंतर मात्र स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या अनेक प्रेक्षकांनी अचानक गोंधळ केला आणि अनेक प्रेक्षक ड्रेसिंग रुमच्या दिशेला निघाले. यामागे कारण म्हणजे सुदर्शन बाद झाल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिल ड्रेसिंग रुममधून येत होता. त्यामुळे त्याच्या नावाने प्रेक्षक ओरडत होते आणि त्याला प्रोत्साहन देत होते. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओतून सध्या गिलची क्रिकेट चाहत्यांमध्ये असलेली क्रेज स्पष्ट दिसून येत आहे..गिल आता भारताच्या कसोटी संघाचा कर्णधार असून त्याच्या नेतृत्वात दोन महिन्यांपूर्वीच भारतीय संघाने इंग्लंड दौऱ्यात कसोटी मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली होती. आता अहमदाबादमध्ये सुरू असलेला कसोटी सामना त्याचा कर्णधार म्हणून मायदेशातील पहिला कसोटी सामना आहे. गिल कसोटीत चांगल्या फॉर्ममध्येही आहे. त्याने इंग्लंड दौऱ्यातील कसोटी मालिकेत ४ शतकांसह ७०० हून अधिक धावाही ठोकल्या होत्या. याशिवाय त्याच्यासाठी अहमदाबादचं मैदान लकी मानलं जातं. त्याने आत्तापर्यंत या मैदानात अनेक चांगल्या खेळी केल्या आहेत. तसेच आयपीएलमध्ये गिल कर्णधार असलेल्या गुजरात टायटन्सचं हे घरचं मैदान देखील आहे, त्यामुळे त्याला हे मैदान चांगलं ओळखीचंही आहे..IND vs WI, 1st Test: पायात क्रॅम्प, तरीही KL Rahul मैदानावर उभा राहिला; पहिल्या दिवशी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराहसह तोही चमकला.तथापि, गिलने नंतर केएल राहुलची पहिला दिवस संपेपर्यंत चांगली साथ दिली. दिवसअखेर भारताने ३८ षटकात २ बाद १२१ धावा केल्या. भारताकडून केएल राहुलने नाबाद ५३ धावा केल्या, तसेच गिल १८ धावांवर नाबाद आहे.