Cricket

साई सुदर्शन बाद होताच, प्रेक्षकांनी ड्रेसिंग रुमच्या दिशेने सुरू केली पळापळ; IND vs WI कसोटीत नेमकं असं काय घडलं?

Shubman Gill’s Craze Viral Video: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी सामन्यात साई सुदर्शन बाद झाल्यानंतर प्रेक्षकांनी ड्रेसिंग रुमकडे धाव घेतली. त्यावेळी काय झालं, जाणून घ्या.
Shubman Gill’s Craze Viral Video | IND vs WI 1st test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • अहमदाबादमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटीत पहिल्या दिवशी भारताचं वर्चस्व राहिलं.

  • याच सामन्यात साई सुदर्शन बाद झाल्यानंतर प्रेक्षकांनी ड्रेसिंग रुमकडे धाव घेतली, कारण शुभमन गिल मैदानात येत होता.

  • सध्या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओतून गिलची क्रेज दिसून येत आहे.

