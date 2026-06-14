Fifa World Cup 2026: ब्राझीलने पराभव टाळला, स्कॉटलंड ३६ वर्षांनंतर जिंकला; कतार-स्वित्झर्लंड सामन्यात वाद झाला

Fifa World Cup 2026: फिफा वर्ल्डकप २०२६(Fifa World Cup) मध्ये शनिवारी झालेल्या ब्राझील आणि मोरोक्को यांच्यातील सामन्याकडे सगळ्या फुटबॉल चाहत्यांचे आणि जगाचे लक्ष लागले होते. २०२२ च्या विश्वचषकात उपांत्य फेरी गाठणाऱ्या मोरोक्कोसमोर पाच वेळचा विश्वविजेता ब्राझील या संघाचे मोठे आव्हान होते. या रोमांचक सामन्यात दोन्ही संघांनी जोरदार खेळ केला आणि सामना १-१ असा बरोबरीत ठेवला. मात्र, या सामन्यात झालेले दोन्ही गोल आणि खेळाडूंची कामगिरी चाहत्यांसाठी मोठे आकर्षण ठरले..सामन्याच्या २१ व्या मिनिटाला मोरोक्कोचा स्टार खेळाडू इस्माईल सैबारी याने शानदार गोल करत संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. ब्राहिम डियाझने दिलेल्या अप्रतिम पासवर सैबारीने पुढे आलेल्या ब्राझीलचा गोलरक्षक अॅलिसन बेकर याला चकवत चेंडू जाळ्यात धाडला. या गोलनंतर मोरोक्कोच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले आणि त्यांनी जल्लोषाला सुरुवात केली..Fifa World Cup : चोरांचा इंग्लंडच्या ट्रेनिंग किटवर डल्ला... खेळाडूंचा सराव सुरू होण्यापूर्वी व्हॅनमधून सामान पळवले, फक्त एक चेंडू ठेवला... .मात्र, मोरोक्कोचा हा आनंद जास्त काळ टिकला नाही. कारण अवघ्या ११ मिनिटांनंतर ब्राझीलचा स्टार खेळाडू विनिसियस ज्युनियर याने आपल्या शानदार कौशल्याची झलक दाखवली. ब्रुनो गिमारेसच्या पासवर मिळालेल्या चेंडूवर विनिसियसने बचावपटू नील अल अयनाऊईला चकवत जोरदार फटका मारला आणि चेंडू थेट गोलपोस्टच्या जाळ्यात धाडला. त्याच्या या शानदार गोलमुळे ब्राझीलने सामन्यात १-१ अशी बरोबरी साधली..दुसऱ्या हाफमध्ये दोन्ही संघांना गोल करण्याच्या अनेक संधी मिळाल्या. मात्र, दोन्ही संघांच्या बचावफळीने जबरदस्त कामगिरी केल्यामुळे कोणत्याही संघाला विजयी गोल करता आला नाही. अखेर हा सामना १-१ अशा बरोबरीत संपला. त्यामुळे पाच वेळच्या विश्वविजेत्या ब्राझीलला स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच विजय मिळवण्यात अपयश आले..Fifa World Cup 2026 : माजी विजेत्या ब्राझिलला धक्का... नेयमार ज्युनियरची मोरोक्कोविरुद्धच्या सामन्यातून माघार.दरम्यान, दुसऱ्या गटातील सामन्यांमध्येही अशाच प्रकारची चुरस पाहायला मिळाली. स्वित्झर्लंड आणि कतार यांच्यातील सामना १-१ अशा बरोबरीत संपला. कतारने सामन्याच्या अखेरच्या क्षणी गोल करत पराभव टाळला. यापूर्वी कॅनडा आणि बोस्निया-हर्झेगोविना यांच्यातील सामनाही १-१ असा बरोबरीत संपला होता. त्यामुळे आता गट बीमधील चारही संघांचे गुण, केलेले गोल आणि स्वीकारलेले गोल समान असल्याने स्पर्धेतील पुढील सामने अधिक रोमांचक होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.