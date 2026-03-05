Finn Allen Breaks Yuvraj Singh's 19-Year-Old Record: न्यूझीलंडने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात दणक्यात प्रवेश केला आहे. त्यांनी बुधवारी (४ मार्च) कोलकाताला झालेल्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेला ९ विकेट्सने पराभूत केले. यासह अंतिम सामना गाठला. न्यूझीलंडच्या विजयात टीम सिफर्ट (Tim Seifert) आणि फिन अॅलेन (Fin Allen) यांनी मोलाचा वाटा उचलला. फिन अॅलेनने तर अफलातून फटकेबाजी करताना शतक झळकावत अनेक विश्वविक्रमांना गवसणी घातली. त्याने युवराज सिंगचा (Yuvraj Singh) १९ वर्षे जुना विक्रमही मोडला. .Finn Allen Century: १८ चेंडूंत ८८ धावा! फिन अॅलनचा T20 World Cup स्पर्धेत वर्ल्ड रेकॉर्ड; ख्रिस गेलचा विक्रम मोडलाच, शिवाय नोंदवले ५ मोठे पराक्रम, आफ्रिकेला बेक्कार झोडला....या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने न्यूझीलंडला १७० धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग न्यूझीलंडने केवळ १२.५ षटकात १७३ धावा करत पूर्ण केला. यादरम्यान टीम सिफर्ट आणि फिन अॅलेन यांनी ११७ धावांनी सलामी भागीदारी केली. टीम सिफर्ट ३३ चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकारांसह ५८ धावा करून बाद झाला. नंतर अॅलेनने आणखी आक्रमक खेळ करताना रचिन रवींद्रसोबत नाबाद ५६ धावांची भागीदारी केली होती. यादरम्यान त्याने ३३ चेंडूत शतक पूर्ण केले. त्याने त्याचे अर्धशतक १९ चेंडूतच पूर्ण केले होते. त्यानंतर पुढच्या १४ चेंडूत त्याने त्याचे शतक पूर्ण केले. त्याने शतक करताना १० चौकार आणि ८ षटकार मारले..अॅलेनने मोडला युवराजचा विक्रमअॅलेनने त्याच्या खेळीदरम्यान १९ चेंडूत अर्धशतक केल्याने त्याने युवराज सिंगचा विक्रम मोडला. अॅलेन आता टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीत सर्वात वेगवान अर्धशतक करणारा खेळाडू (Fastest Fifty in T20 World Cup Knockout) ठरला आहे. यापूर्वी हा विक्रम युवराज सिंगच्या नावावर होता. युवराज सिंगने २००७ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध डर्बनला झालेल्या उपांत्य सामन्यात २० चेंडूत अर्धशतक केले होते. त्याने त्यावेळी ३० चेंडूत ७० धावांची खेळी केली होती. या यादीत अॅलेन आणि युवराजच्या पाठोपाठ माईक हसी असून त्याने २०१० मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध बाद फेरीच्या सामन्यात २२ चेंडूच अर्धशतक केले होते..अॅलेनचे विश्वविक्रमयाशिवाय देखील अॅलेनने बरेच विक्रम केले आहेत. तो टी२० वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत शतक करणारा पहिलाच खेळाडू ठरला आहे. याआधी टी२० वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम तिलकरत्ने दिलशानच्या नावावर होता. त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध २००९ च्या उपांत्य फेरीत नाबाद ९६ धावांची खेळी केली होती. तसेच तो टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात जलद शतक करणारा खेळाडू आहे. त्याने ३३ चेंडूत शतक करत ख्रिस गेलच्या ३७ चेंडूतील शतकाच्या विक्रमाला मागे टाकले आहे..NZ beat SA in SF : दक्षिण आफ्रिका 'Chokers'! न्यूझीलंडचा T20 World Cup फायनलमध्ये प्रवेश, फिन'टॅस्टीक' शतक.फिन अॅलेन टी२० वर्ल्ड कपमध्ये शतक करणारा न्यूझीलंडचा ब्रेंडन मॅक्युलम आणि ग्लेन फिलिप्सनंतरचा तिसराच खेळाडू आहे. मॅक्युलमने २०१२ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये १२३ धावांची खेळी बांगलादेशविरुद्ध केली होती. ग्लेन फिलिप्सने २०२२ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सिडनीत श्रीलंकेविरुद्ध १०४ धावांची खेळी केली होती.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये फिन अॅलेनने २० षटकार मारले आहेत. त्यामुळे तो एकाच टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारा खेळाडू ठरला आहे. याच वर्ल्ड कपमध्ये शिमरॉन हेटमायरने १९ षटकार, तर सहिबजादा फरहानने १८ षटकार मारले आहेत. निकोलस पूरनने २०२४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये १७ षटकार मारले होते. इतकेच नाही, तर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या उपांत्य सामन्या अॅलेनने ८ षटकार मारल्याने तो टी२० वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत सर्वाधिक षटकार मारणारा खेळाडू ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.