New Zealand Storm into T20 World Cup Final : न्यूझीलंडने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेचा अक्षरशः पालापाचोळा केला. स्पर्धेत अपराजित राहणारा एकमेव संघ असलेल्या आफ्रिकेला उपांत्य फेरीत १२.५ षटकांत न्यूझीलंडने पराभूत केले आणि अहमदाबाद येते ८ मार्चला होणाऱ्या फायनलसाठी आपली जागा निश्चित केली. या सामन्यात सलामीवीर फिन अॅलन ( Finn Allen) याने वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवताना आफ्रिकन गोलंदाजांना रडवले. त्याने ३३ चेंडूंत १० चौकार व ८ षटकारांचा पाऊस पाडताना नाबाद १०० धावा कुटल्या..न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी रणनीती आखून आफ्रिकेच्या आक्रमक फलंदाजांना शांत ठेवले. सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या मार्को यान्सेनने ५५ धावांची नाबाद खेळी केली नसती, तर हा संघ १२०-१२५ च्या आताच गुंडाळला गेला असता. यान्सेनला डेवॉल्ड ब्रेव्हिस ( ३४) व त्रिस्तान स्तब्स ( २९) यांनी साथ दिली. आफ्रिकेला ८ बाद १६९ धावाच करता आल्या. मॅट हेन्री ( २-३४), कोल मॅकोंची ( २-९) व रचिन रविंद्र ( २-२९) यांनी उल्लेखनीय गोलंदाजी केली. ल्युकी फर्ग्युसन व जिमी निशॅम यांनीही प्रत्येकी १ विकेट्स घेतल्या..आफ्रिकेचा फॉर्म पाहता ते या सामन्यात कडवी टक्कर देतील अशी अपेक्षा होती, परंतु फिन व टीम सेइफर्ट यांनी आक्रमक फटकेबाजी करून सामना एकतर्फा केला. या दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी ९.१ षटकांत ११७ धावांची भागीदारी केली. ही वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीतील सर्वोत्तम सलामीची भागीदारी ठरली. टिम ३३ चेंडूंत ५८ धावांवर बाद झाल्यानंतर फिनने मोर्चा सांभाळला आणि १२.५ षटकांत सामना संपवला. मार्को यान्सेनने टाकलेल्या १३ व्या षटकात फिनने ४,४,६,६,४ असे फटके खेचून मॅच संपवली..फिन अॅलनने आज ८ षटकार खेचले आणि यामुळे त्याचे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील एकूण २६ षटकार झाले, ही न्यूझीलंडसाठी वर्ल्ड कपमधील सर्वाधिक षटकारांची संख्या आहे. यापूर्वी हा विक्रम ग्लेन फिलिप्स ( २३) च्या नावावर होता.ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या एका डावात सर्वाधिक ८ षटकारांचा न्यूझीलंड फलंदाजाचा विक्रम फिनेने आज नावावर केला. त्याने ब्रेंडन मॅक्युलमचा ( ७) विक्रम मोडला.फिनने आज चौकार-षटकारांनी ८८ धावा कुटल्या आणि ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील न्यूझीलंडकडून झालेली सर्वोत्तम धावांची खेळी ठरली. यापूर्वी हा विक्रम मॅक्युलमने ( ८६) केला होता.फिनने आज ३३ चेंडूंत शतक पूर्ण केले, जे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप इतिहासातील सर्वात वेगवान शतक ठरले. यापूर्वी हा विक्रम ख्रिस गेलच्या नावावर होता. त्याने २०१६ मध्ये वानखेडेवर इंग्लंडविरुद्ध ४७ चेंडूंत शतक ठोकले होते.आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील हे तिसरे संयुक्त वेगवान शतक ठरले. इस्टोनियाच्या साहिल चौहानने २०२४ मध्ये सायप्रसविरुद्ध २७ चेंडूंत, टर्किच्या मुहम्मद फहादने बल्गेलियाविरदु्ध २०२५ मध्ये २९ चेंडूंत शतक झळकावले होते. फिनने आज नामिबियाच्या जॅन निकोल व झिम्बाब्वेच्या सिकंदर रझाशी बरोबरी केली..मला चांगल्या पोझिशनमध्ये जाऊन चेंडू मारायचा होता आणि त्यांना लवकर बॅकफूटवर ठेवायचे होते. सेफर्टने ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली आणि आम्हाला आक्रमक सुरुवात करून दिली त्यामुळे मलाही मदत झाली. आम्हाला सरळ फटके मारायचे होते आणि एकत्र त्याचा आनंद घ्यायचा होता. वर्ल्ड कपपूर्वी भारताविरुद्धच्या मालिकेत काळ्या मातीच्या खेळपट्ट्यांवर मुलांनी खूप सराव केला होता, त्यामुळे मदत मिळाली. रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्याची आम्ही उत्सुकतेने वाट पाहत आहोत. या विजयातून आम्ही सकारात्मक गोष्टी फायनलमध्ये घेऊन जाणार आहोत आणि फायनलमध्येही अशीच कामगिरी करण्याचा प्रयत्न असेल.Finn Allen.