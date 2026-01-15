६,६,६,६,६,६,६,६...! KKR च्या 'ट्रम्प कार्ड'चे वादळी शतक, २ कौटींचा फायद्याचा सौदा; IPL 2026 मध्ये प्रतिस्पर्धींना भरणार धडकी Video

KKR bargain buy Finn Allen explosive batting: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ तोंडावर असताना कोलकाता नाइट रायडर्सला ( KKR) आनंदाची बातमी मिळाली आहे. KKR ने लिलावात २ कोटींत आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतलेल्या फिन अॅलन याने बिग बॅश लीगमध्ये वादळी शतक झळकावले. फिनने ५१ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि पर्थ स्कॉचर्स संघाकडून झळकलेले हे दुसरे वेगवान शतक ठरले. त्याच्या शतकाच्या जोरावर स्कॉचर्सने दोनशेपार लक्ष्य उभे केले आणि मेलबर्न रेनेगेड्सवर दणदणीत विजय मिळवला..फिन आणि मिचेल मार्श (२० ) यांनी संघाला ६४ धावांची सलामी दिली. त्यानंतर स्कॉचर्सला थोड्या थोड्या अंतराने धक्के बसले. पण, फिन मैदानावर उभा राहिला त्याने ५३ चेंडूंत ५ चौकार व ८ षटकारांसह १०१ धावांची खेळी केली. त्यानंतर आरोन हार्डली ( २२) व लॉरी एव्हान्स ( २१) हे संघाकडून सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज ठरला. स्कॉचर्सने २० षटकांत ७ बाद २१९ धावांचा डोंगर उभा केला. मेलबर्नकडून सॅम एलियट्सने २८ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या..ICC Under-19 World Cup 2026 : वैभव सूर्यवंशीचा त्रिफळा उडवला, तोंडातून शिव्याही निघाल्या… कोण आहे Ritvik Appidi?.लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या मेलबर्नला पहिल्याच षटकात कूपर कॉनोलीने झटका दिला. जॉश ब्राऊन भोपळ्यावर माघारी परतला. पण, टीम सेइफर्ट व जॅक फ्रेझर मॅकगर्क यांनी वादळी खेळ केला. मॅकगर्क १८ चेंडूंत २ चौकार व ५ षटकारांसह ४२ धावांवर माघारी परतला. त्याच्या विकेटनंतर मेलबर्नने ३२ धावांत ५ विकेट्स गमावल्या. माहली बिर्डमन व कोनोली यांनी हे धक्के दिले. सेइफर्ट ४३ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ६६ धावांवर बाद झाला अन् मेलबर्नच्या विजयाच्या आशा मावळल्या..मेलबर्नला २० षटकांत ७ बाद १६९ धावा करता आल्या आणि पर्थने ५० धावांनी हा सामना जिंकला. कॉनोली व बिर्डमन यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. शतकवीर फिनला प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार मिळाला..KKR चा ट्रम्प कार्ड...आयपीएल २०२६ च्या लिलावात कोलकाता नाइट रायडर्सने यष्टिरक्षक-फलंदाज फिन अॅलनला २ कोटींच्या मुळ रकमेत आपल्या ताफ्यात घेतले आहे. आक्रमक सलामीवीर आणि यष्टिरक्षक असलेला फिन KKR च्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक ताकद निर्माण करतो. त्याची आक्रमकता अन् निर्भीडपणा प्रतिस्पर्धींना धडकी भरवणारा आहे. न्यूझीलंडच्या या फलंदाजाने १६८ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ४ शतकं व ३० अर्धशतकांसह ४६२६ धावा केल्या आहेत..BCB आम्हाला पगार त्यांच्या खिशातून देत नाही! बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भूकंप, खेळाडूंनी बोर्डाला ४८ तासांची दिलीय मुदत त्यानंतर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.