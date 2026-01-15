Cricket

६,६,६,६,६,६,६,६...! KKR च्या 'ट्रम्प कार्ड'चे वादळी शतक, २ कौटींचा फायद्याचा सौदा; IPL 2026 मध्ये प्रतिस्पर्धींना भरणार धडकी Video

Finn Allen century in 51 balls Big Bash League: न्यूझीलंडचा आक्रमक सलामीवीर Finn Allen सध्या तुफान फॉर्ममध्ये आहे. बिग बॅश लीगमध्ये त्याने अवघ्या ५१ चेंडूंमध्ये शतक झळकावत क्रिकेटविश्वाचं लक्ष वेधून घेतलं. पर्थ स्कॉर्चर्सच्या इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाचं वेगवान शतक आहे.
FINN ALLEN’S EXPLOSIVE CENTURY IN BBL 2026 | KKR IPL 2026

FINN ALLEN’S EXPLOSIVE CENTURY IN BBL 2026 | KKR IPL 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

KKR bargain buy Finn Allen explosive batting: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ तोंडावर असताना कोलकाता नाइट रायडर्सला ( KKR) आनंदाची बातमी मिळाली आहे. KKR ने लिलावात २ कोटींत आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतलेल्या फिन अ‍ॅलन याने बिग बॅश लीगमध्ये वादळी शतक झळकावले. फिनने ५१ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि पर्थ स्कॉचर्स संघाकडून झळकलेले हे दुसरे वेगवान शतक ठरले. त्याच्या शतकाच्या जोरावर स्कॉचर्सने दोनशेपार लक्ष्य उभे केले आणि मेलबर्न रेनेगेड्सवर दणदणीत विजय मिळवला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
KKR
Cricket News in Marathi
Kolkata Knight Riders
indian premier league
t20 league
cricket news today
Big Bash League
IPL 2026

Related Stories

No stories found.