India beat England in SF: भारताच्या ऐतिहासिक विजयात 'हे' ५ खेळाडू ठरले शिल्पकार! इंग्लंडने सामना नेमका कुठे गमावला?

India vs England T20 World Cup 2026 semi final highlights: भारतीय संघाने मुंबईच्या ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर उपांत्य फेरीत इंग्लंडवर रोमहर्षक विजय मिळवला. या सामन्यात ३४ षटकारांचा पाऊस पडला, जो ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वाधिक षटकारांचा सामना ठरला. भारताच्या ७ बाद २५३ धावांच्या प्रत्युत्तरात इंग्लंडने ७ बाद २४६ धावांपर्यंत मजल मारून भारतीय चाहत्यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत तव्यावर ठेवले होते. भारताच्या या अविश्वसनीय विजयात पाच खेळाडूंनी मोलाचे योगदान दिले..प्रथम फलंदाजी करताना संजू सॅमसनने ४२ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ८९ धावांच्या खेळीला पहिले श्रेय द्यायला हवे. संजूने सुपर ८च्या सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध जी खेळी केली, त्याची पुनरावृत्ती त्याने वानखेडेवर केली. त्याला इशान किशन ( ३९), शिवम दुबे ( ४३), हार्दिक पांड्या ( २७) व तिलक वर्मा ( २१) यांनी साथ दिली आणि भारताला ७ बाद २५३ धावांपर्यंत पोहोचवले. शिवम दुबेचे महत्त्वपूर्ण योगदान नजरअंदाज करता येणार नाही..लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या इंग्लंडला हार्दिक पांड्या व जसप्रीत बुमराहने सुरुवातीला धक्के दिले. कर्णधार हॅरी ब्रूकचा भारताचा उप कर्णधार अक्षर पटेल याने घेतलेला अफलातून झेल इंग्लंडवर दडपण निर्माण करणारा होता. त्यानंतर विल जॅक्सच्या ( ३५) कॅचमध्येही अक्षरचे योगदान विसरता येण्यासारखे नाही. जेकब बेथल ४८ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह १०५ धावांच्या खेळीने सामना शेवटच्या षटकापर्यंत जिवंत ठेवला होता..पण, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने शेवटच्या षटकांत जसप्रीत बुमराहची दोन षटकं कायम राखून चांगला डाव टाकला. त्या दोन षटकांनी इंग्लंडच्या हातून सामना खेचून नेला. भारताच्या धावांच्या बरोबरीने इंग्लंडही पळत होता, परंतु शेवटच्या पाच षटकांत त्यांना फक्त ६१ धावा करता आल्या आणि त्यात दोन विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे इंग्लंडला ७ बाद २४६ धावांपर्यंत पोहोचता आले. शिवम दुबेने दडपणात शेवटचे षटक चांगले टाकले. जसप्रीतने ४-०-३३-१ अशी भन्नाट स्पेल टाकली..हार्दिक पांड्याने टाकलेले १९ वे षटक निर्णायक ठरले. त्याने फक्त ९ धावा त्या षटकात दिल्या आणि एक विकेटही घेतली. त्यामुळे इंग्लंडला ६ चेंडूंत ३० धावा असे आव्हान मिळाले. हार्दिकने त्याच्या ४ षटकांत ३८ धावांत २ विकेट्स घेतल्या. संजू, जसप्रीत, हार्दिक, शिवम आणि अक्षर हे पाच खेळाडू या सामन्याला कलाटणी देणारे ठरले.