India beat England in SF: भारताच्या ऐतिहासिक विजयात 'हे' ५ खेळाडू ठरले शिल्पकार! इंग्लंडने सामना नेमका कुठे गमावला?

India historic win in T20 World Cup semi final: मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर रंगलेल्या उपांत्य फेरीत भारताने इंग्लंडवर ऐतिहासिक विजय मिळवला. सामन्याचा खरा टर्निंग पॉईंट ठरले ते शेवटचे पाच षटके. त्या निर्णायक क्षणी भारताच्या गोलंदाजांनी आणि अष्टपैलूंनी अप्रतिम कामगिरी करत इंग्लंडचा डाव कोलमडून टाकला.
INDIA BEAT ENGLAND IN SF: LAST FIVE OVERS SEAL HISTORIC WIN ( Photo Credit : Vijay Bate)

Swadesh Ghanekar
India vs England T20 World Cup 2026 semi final highlights: भारतीय संघाने मुंबईच्या ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर उपांत्य फेरीत इंग्लंडवर रोमहर्षक विजय मिळवला. या सामन्यात ३४ षटकारांचा पाऊस पडला, जो ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वाधिक षटकारांचा सामना ठरला. भारताच्या ७ बाद २५३ धावांच्या प्रत्युत्तरात इंग्लंडने ७ बाद २४६ धावांपर्यंत मजल मारून भारतीय चाहत्यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत तव्यावर ठेवले होते. भारताच्या या अविश्वसनीय विजयात पाच खेळाडूंनी मोलाचे योगदान दिले.

