L,L,L,L,L! पंजाब किंग्स प्ले ऑफमध्ये कसा पोहोचणार? उर्वरित सामन्यात कोणाला भिडणार? जाणून घ्या IPL 2026 PLAYOFF SCENARIO

PBKS playoff scenario after five consecutive defeats : सलग पाचव्या पराभवामुळे पंजाब किंग्सचा संघ हताश झालेला दिसत आहे. त्यांचे गुणफलकावरील १३ गुण बऱ्याच काळापासून तिथेच स्थिरावले आहेत आणि आता प्लेऑफच्या शर्यतीत CSK आणि RR हे संघ त्यांच्या अगदीच मागे आहेत. पंजाबच्या गोलंदाजांना पुन्हा एकदा अपयश आले आहे. फलंदाजीमध्ये त्यांनी सर्वोत्तम कामगिरी केली नसली, तरीही त्यांनी कसाबसा २०० धावांचा डोंगर उभारला. पण, गोलंदाजीत ते कमी पडले..मुंबई इंडियन्ससाठी धावांचा पाठलाग करताना रायन रिकलटनने २३ चेंडूंमध्ये ४८ धावांची आक्रमक खेळी करत डावाची सुरुवात केली. मात्र, PBKSने जोरदार पुनरागमन केले; ज्यामुळे मुंबई इंडियन्सची धावसंख्या ० बाद ६१ वरून ३ बाद ८८ पर्यंत घसरली. पण, तिलक वर्माने बाजू भक्कमपणे सांभाळून धरली आणि शेर्फेन रदरफोर्डसोबत ६१ धावांची उपयुक्त भागीदारी रचली.अझमतुल्ला उमरझाईने टाकलेल्या १७ व्या षटकात रदफोर्ड ( २०) बाद झाला. त्या षटकात त्याने केवळ २ धावा दिल्या..IPL 2026 Playoff Scenario : पंजाब किंग्सचा सलग पाचवा पराभव! मुंबई इंडियन्सने सर्व गणित बिघडवले; CSK, RR यांना दिली आयती संधी.MI ला शेवटच्या तीन षटकांत ५० धावांची गरज होती. मार्को यान्सेनला या हंगामात गोलंदाजीची अचूक लय गवसलेली नाही; १८ व्या षटकात त्याने २२ धावा दिल्या. अर्शदीपनेही १३ धावा दिल्या आणि अखेरच्या षटकात १५ धावांचा बचाव करण्यात झेव्हियर बार्टलेटला अपयश आले. मुंबई इंडियन्सचा संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडला असला, तरी ते इतर संघांच्या आनंदात विरजण घालण्याचे काम करत आहेत. पंजाब किंग्सकडून प्रभसिमरन सिंग ( ५७) व अझमतुल्लाह ओमारझई ( ३८) यांनी चांगला खेळ केला..PBKS playoff scenario after five consecutive defeatsपंजाब किंग्स १२ सामन्यांत १३ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर राहिला आहे. त्यांना उर्वरित दोन सामन्यांत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( १७ मे) व लखनौ सुपर जायंट्स ( २३ मे) यांचा सामना करायचा आहे. पंजाबला प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहायचे असेल, तर दोन्ही सामने जिंकावेच लागतील. तर ते १७ गुणांसह प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राहू शकतील. कारण चेन्नई सुपर किंग्स व राजस्थान रॉयल्स हे प्रत्येकी १२ गुणांसह पाचव्या व सहाव्या क्रमांकावर आहेत. ते तीन सामने जिंकून १८ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतील..अशात या दोन्ही संघांचा एकतरी पराभव पंजाब किंग्ससाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( १६), गुजरात टायटन्स ( १६) व सनरायझर्स हैदराबाद ( १४) हे अव्वल तीन स्थानावर आहेत आणि सध्याच्या घडीला ते प्ले ऑफच्या शर्यतीत पंजाबच्या आघाडीवर आहेत.