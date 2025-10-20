IND vs AUS : 'अरे, बॉलिंगवर पण लक्ष द्या'! आर अश्विन संतापला, गौतम गंभीरच्या रणनितीचे केले पोस्टमॉर्टम Video

India vs Australia 2025 ODI series: भारतीय संघाला पहिल्या वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने ७ विकेट्स राखून सहज पराभूत केले. या सामन्यात भारतीय संघ तीन अष्टपैलू खेळाडू घेऊन मैदानात उतरला होता, परंतु अपेक्षित धावा भारताला उभ्या करता आल्या नाही. पावसामुळे हा सामना २६-२६ षटकांचा झाला आणि ९ विकेट्स भारत १३६ धावांपर्यंत पोहोचला. या सामन्यात कुलदीप यादवला ( Kuldeep Yadav) न खेळवण्यावरून महान फिरकीपटू आर अश्विन ( R Ashwin) याने संघ व्यवस्थापनाला सवाल केले आहेत..भारताने पहिल्या वन डे सामन्यात अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर व नितीश कुमार रेड्डी ( पदार्पण) असे तीन अष्टपैलू खेळाडूंसह मोहम्मद शमी, हर्षित राणा व अर्शदीप सिंग असे तीन जलदगती गोलंदाज खेळवले. या सर्वांना मिळून ऑस्ट्रेलियाच्या फक्त ३ फलंदाजांना बाद करता आले. या सामन्यात संघ व्यवस्थापनाने कुलदीप यादवला न खेळवल्याने चाहते आणि माजी खेळाडूंनी प्रश्न उपस्थित केले. माजी फिरकीपटू आर अश्विनने तर टीकाच केली. .AUS vs IND: रोहित शर्माने जोक केला अन् गौतम गंभीर-शुभमन गिल खळखळून हसले; ड्रेसिंग रुममधील तो Photo व्हायरल .टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने गोलंदाजी विभागावरही समान लक्ष द्यायला हवे, असे अश्विन म्हणाला. 'संघात दोन फिरकीपटू आहेत हे मी समजू शकतो आणि सोबत नितीश कुमारही होता. त्यांना फलंदाजीत डेप्थ हवी आहे. अक्षर आणि वॉशिंग्टन फलंदाजी करू शकतात, परंतु गोलंदाजीवरही लक्ष द्यायला हवे. ऑस्ट्रेलियातील मैदानं मोठी आहेत आणि इथे कुलदीप यादवला मुक्तपणे गोलंदाजी करू देणार नाही, तर मग कुठे देणार? तेथे अतिरिक्त फिरकी होते आणि त्यामुळे चेंडूला चांगली उसळी मिळतेय,' असे अश्विन म्हणाला. .'ते फलंदाजीच्या डेप्थबद्दल बोलतील, हे मी समजू शकतो. पण, जर त्यामुळे तुम्हाला सामने जिंकण्यास मदत होणार असेल, तर फलंदाजांनी जबाबदारी घ्यायला हवी. तुमच्या सर्वोत्तम गोलंदाजांना खेळवा, असे मी म्हणेन. फक्त तुमच्या फलंदाजीचा विस्तार करायचा आहे म्हणून खेळाडू निवडू नका. तुम्हाला किती ऑलराऊंडर्स हवे आहेत? तुमच्याकडे आधीच तीन आहेत. तुम्ही तुमचे सर्वोत्तम गोलंदाज खेळवू शकत नसाल, तर मला ते अजिबात पचणारे नाही,'असेही तो पुढे म्हणाला. .'जेव्हा एखादा खेळाडू वगळला जातो तेव्हा तो स्वतःला प्रश्न विचारतो की, मी संघाच्या पराभवाचे कारण आहे का? कुलदीपच्या मनातही हाच प्रश्न असू शकतो. चांगल्या कामगिरीनंतर त्याला वगळण्यात आले आणि दुसऱ्या कोणाला संधी मिळाली, तर तो कदाचित स्वतःला दोष गेत असेल. ही परिस्थिती चिड आणणारी ठरू शकते आणि बरेच खेळाडू ती हाताळू शकत नाहीत. त्याच्याशी थेट संवाद साधा,' असा सल्लाही त्याने दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.