IND vs AUS : 'अरे, बॉलिंगवर पण लक्ष द्या'! आर अश्विन संतापला, गौतम गंभीरच्या रणनितीचे केले पोस्टमॉर्टम Video

Ashwin angry reaction on India’s bowling strategy: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या पहिल्या वन डे सामन्यानंतर संघनिवडीवरून प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारताचा अनुभवी फिरकीपटू आर. अश्विनने गौतम गंभीरच्या रणनितीवर थेट सवाल उपस्थित केला आहे.
India vs Australia 2025 ODI series: भारतीय संघाला पहिल्या वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने ७ विकेट्स राखून सहज पराभूत केले. या सामन्यात भारतीय संघ तीन अष्टपैलू खेळाडू घेऊन मैदानात उतरला होता, परंतु अपेक्षित धावा भारताला उभ्या करता आल्या नाही. पावसामुळे हा सामना २६-२६ षटकांचा झाला आणि ९ विकेट्स भारत १३६ धावांपर्यंत पोहोचला. या सामन्यात कुलदीप यादवला ( Kuldeep Yadav) न खेळवण्यावरून महान फिरकीपटू आर अश्विन ( R Ashwin) याने संघ व्यवस्थापनाला सवाल केले आहेत.

