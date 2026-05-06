Viral Video: अगं बाई... मॅच बघ, मला नको! तिलक वर्माची तरुणीला हात जोडून विनंती; ती नेमकं काय करत होती?

Tilak Varma fan interaction stadium viral clip: इंडियन प्रीमिअर लीग म्हटलं की चाहत्यांना आपल्या लाडक्या क्रिकेटपटूंना जवळून पाहण्याची संधीच... दोन महिन्यांत ७४ सामन्यांमध्ये प्रत्येक फॅन्स आपल्या आवडत्या क्रिकेटपटूला भेटण्यासाठी, त्याची सही मिळवण्यासाठी धडपडताना दिसतो आणि त्यातूनच तयार होतात अविस्मरणीय क्षण... काही फॅन्सतर लाईव्ह सामन्यात सुरक्षारक्षकांना चकवून चक्क मैदानातही शिरलेले पाहायला मिळाले आहेत. असाच एक fan moments तिलक वर्मासोबत घडलेला पाहायला मिळाला....मुंबई इंडियन्स विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यातल्या मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यातील हा व्हिडीओ असल्याचे बोलले जात आहे. यात सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या तिलकला एका तरुणीने आवाज देऊन देऊन हैराण केले. तिलकने तिला हात जोडून सामन्यावर लक्ष दे, माझ्यावर नको, अशी विनवणी केल्याचे दिसले. तरीही त्या मुलीने तिलकला फ्लाईंग किस दिले आणि त्यानंतर मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजाची प्रतिक्रिया पाहण्यासारखी होती. .तिलकने IPL 2026 मध्ये एक शतक जरी झळकावले असले तरी त्याला मुंबई इंडियन्ससाठी चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. १० सामन्यांत २२.६७च्या सरासरीने त्याने केवळ २०४ धावा केल्या आहेत आणि मुंबईच्या संघासाठी ही गोष्ट डोकेदुखी ठरतेय.. मुंबईला या पर्वात साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. त्यांनी १० सामन्यांत केवळ ३ विजय मिळवले आहेत आणि उर्वरित ४ सामने जिंकून ते १४ गुणांपर्यंतच पोहोचू शकतील, प्ले ऑफसाठी ही गुणसंख्या पुरेशी नाही..IPL 2026 : रोहित शर्मा पुन्हा Mumbai Indians चा कॅप्टन? हार्दिकनंतर सूर्यकुमार यादवही MI vs RCB सामन्याला मुकणार? .लखनौविरुद्धच्या सामन्यात तिलक १२ धावा करून माघारी परतला. आयपीएलमध्ये एकूण ६४ सामन्यांत त्याच्या नावावर १७०३ धावा आहेत आणि त्यात १ शतक व ८ अर्धशतकं आहेत. तिलकच्या एकूण ट्वेंटी-२० कारकीर्दिकडे पाहिल्यास, त्याने १५३ सामन्यांत ५ शतकं व २४ अर्धशतकांसह ४५०३ धावा केल्या आहेत. शिवाय ११ विकेट्सही त्याच्या नावावर आहेत.