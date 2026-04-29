अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर दिल्लीत देतोय मृत्यूशी झुंज; रक्ताची गरज असल्याने मागितलाय मदतीचा हात

अफगाणिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शापूर झाद्रान (Afghanistan's Shapoor Zadran) सध्या आयुष्याची लढाई लढत आहे. त्याच्यावर दिल्लीमधील हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती सध्या नाजूक असल्याचे त्याचे कुटुंबियही चिंतेत आहेत. आता नुकतेच समोर आलेल्या माहितीनुसार त्याला रक्ताची गरज आहे. .फलंदाजांना धडकी भरवणाऱ्या गोलंदाजाचा मृत्यूशी संघर्ष! ICU मधील त्याची अवस्था पाहून क्रिकेट विश्वात हळहळ....शपूर सध्या दुर्मिळ अशा हेमोफॅगोसायटिक लिम्फोहिस्टिओसिस (HLH) आजाराने ग्रस्त आहे. या आजारावरील उपचारासाठी तो भारतात आला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. याचदरम्यान त्याचा लहान भाऊ धमई झाद्रानने बुधवारी इंस्टाग्रामवर भावूक पोस्ट शेअर केली असून मदतीचा हात मागितला आहे..त्याने लिहिले की 'माझा भाऊ, राष्ट्रीय संघाचा हिरो शपूर झाद्रानची प्रकृती सध्या गंभीर आहे. आम्ही आमच्या हिरोसाठी प्रार्थना करत आहोत. सध्या त्याला तातडीने रक्ताची गरज आहे. नवी दिल्लीमध्ये जर तुमचे कोणी मित्र राहत असतील, ज्यांचा रक्तगट A+ आहे, त्यांनी कृपया रक्तदान करण्याची मदत करा.'.३८ वर्षीय शपूरला वैद्यकिय सल्ल्यानुसार उपचारासाठी यावर्षाच्या सुरुवातीला भारतात आणण्यात आले होते. त्याला लगेचच अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले होते. त्याच्या प्रकृतीसाठी क्रिकेटविश्वातून प्रार्थना करण्यात येत आहे. अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटूंनी तो लवकर बरा व्हावा यासाठी प्रार्थना केली होती. यात त्याचे अफगाणिस्तानमधील माजी संघसहकाऱ्यांचाही समावेश आहे..भ्याड हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट अॅक्शन मोडवर, भारताप्रमाणे पाकिस्तानशी क्रिकेट न खेळण्याचा निर्णय, तिरंगी मालिकेतून माघार.शपूरने २००९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते. त्याने ४४ वनडे सामन्यांमध्ये ४३ विकेट्, ३६ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये ३७ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने गेल्यावर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती.