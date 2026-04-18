फलंदाजांना धडकी भरवणाऱ्या गोलंदाजाचा मृत्यूशी संघर्ष! ICU मधील त्याची अवस्था पाहून क्रिकेट विश्वात हळहळ...

Shapoor Zadran Health Update: क्रिकेटविश्वातून सध्या एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. कधीकाळी आपल्या वेगासाठी ओखळला जाणारा स्टार खेळाडू सध्या आयुष्याची लढाई लढत आहे, हा खेळाडू म्हणजे अफगाणिस्तानचा माजी वेगावान (Afghanistan's Former Pacer) गोलंदाज शपूर झादरान. त्याच्यावर सध्या भारतात उपचार सुरू असून त्याची अवस्था गंभीर असल्याचे समजत आहे. झादरानने त्याच्या कारकिर्दीत अनेक स्टार फलंदाजांना बाद केलं आहे, ज्यात केन विलियम्सन, डेव्हिड वॉर्नर, स्टीव्ह स्मिथ, तिलकरत्ने दिलशान अशा फलंदाजांचा समावेश आहे. .Cricketer Arrested: धक्कादायक भारताच्या माजी क्रिकेटपटूला अटक! दारूच्या नशेत ३ गाड्यांना दिली धडक.मीडियातील रिपोर्ट्सनुसार ३८ वर्षीय झादरानला गंभीर वैद्यकीय समस्या असून त्याला अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे. त्याची प्रकृती गंभीर असून त्याचावर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत. त्याच्या शरीरातील पांढऱ्या पेशी झपाट्याने कमी झाल्याने त्याची प्रकृती बिघडली आहे. त्याच्या कुटुंबानेही याबाबत सोशल मीडियातून अपडेट दिली आहे..झादरान हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट असल्याचे फोटो पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू उमर अकमलने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. त्याने लिहिले की झादरान त्याचा चांगला मित्र असून तो त्याच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहे..त्याआधी पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदीनेही त्याच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त करताना सांगितले होते की त्याच्या भावाशी त्याचं बोलणं झाले आहे. त्यातून त्याची प्रकृती नाजूक असल्याचे समजत आहे. दरम्यान, केवळ पाकिस्तानमधून नाही, तर संपूर्ण क्रिकेटविश्वातून त्याच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त होत असून तो लवकर बरा व्हावा अशा शुभेच्छा व्यक्त केल्या जात आहेत..IPL 2026 News: अरे त्या, दीपक चहर, शार्दूल ठाकूरला पैसे द्या अन् घरी पाठवा! Mumbai Indians वर दिग्गजाचा पारा चढला; म्हणाले....शपूर झादरानची कारकिर्दअफगाणिस्तानला क्रिकेटविश्वात ओळख निर्माण करून देण्यात झादरानचा मोठा वाटा राहिला होता. तो एकेकाळी अफगाणिस्तानचा प्रमुख गोलंदाज होता. त्याने २००९ मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. त्याने ४४ वनडे सामने खेळताना ४३ विकेट्स घेतल्या. तसेच ३६ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये ३७ विकेट्स घेतल्या. त्याने गेल्याचवर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती.