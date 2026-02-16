बाबर आझम जर तुमचा प्रमखु खेळाडू असेल...; भारताच्या माजी कर्णधाराने केला पाकिस्तानचा अपमान! म्हणाले, भारताची 'C' टीम यांना हरवेल

India vs Pakistan latest verbal war former India captain comment: भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या क्रिकेट सामन्याची जी हवा केली जातेय, ती थांबला असा सल्ला भारताचे माजी कर्णधार कृष्णमचारी श्रीकांत यांनी दिला आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या लढतीत भारतीय संघाने एकतर्फी निकाल लावताना पाकिस्तानला ६१ धावांनी हार पत्करण्यास भाग पाडले. पाकिस्तान संघाने भारतासमोर अक्षरशः शरणागती पत्करली. भारताची C टीमही पाकिस्तानच्या या संघाला सहज पराभूत करेल असा दावा करून श्रीकांत यांनी पाकिस्तानचा अपमानच केला. भारताने हा सामना जिंकून पाकिस्तानविरुद्ध ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील जय-पराजयाची आकडेवारी ८-१ अशी वाढवली. .भारताचे माजी निवड समिती प्रमुखांनी दावा केला की, पाकिस्तानला सध्या चांगला वेगवान गोलंदाज शोधण्यात अडचण येत आहे आणि शाहीन शाह आफ्रिदीभोवतीचा उत्साह आता संपला आहे. जर बाबर आझम पाकिस्तानचा प्रमुख फलंदाज असेल, तर संघाने ट्वेंटी-२० सामने खेळू नयेत..Team India Super 8s Schedule : भारतीय संघाचे 'सुपर ८' मधील वेळापत्रक ठरले; बघा कोणत्या तीन संघांचा सामना करणार अन् कधी...."तो शाहीन आफ्रिदी, तो सर्व बूगीमनचा प्रचार होता, तो आता संपला, गेला. तुम्ही पाकिस्तानला असे लाईव्ह खेळताना पाहिले आहे का? वकार युनूस, इम्रान खान, वसीम अक्रम, आकिब जावेद, असे किती गोलंदाज? आता त्यांना एक वेगवान गोलंदाज मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. तुमच्या देशात क्रिकेट इतके बिघडले आहे का? त्यांच्याकडे एकही योग्य फलंदाज नाही. बाबर आझम तुमचा मुख्य फलंदाज असेल, तर त्यांना ट्वेंटी-२० खेळण्याचीही गरज नाही," असे श्रीकांत म्हणाले..त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, ही पाकिस्तानची सर्वात वाईट फलंदाजी करणारी टीम आहे. मी सईद अन्वर, इंझमाम-उल-हक सारखे खेळाडू पाहिले आहेत, त्याआधी रमीझ राजा, असे किती चांगली फलंदाजी करणारे खेळाडू होते. भारताची C टीम त्यांना पराभूत करेल. 'आम्ही भारताच्या मुख्य संघासाठी उपलब्ध नाही, भारताची C टीम तुमच्याविरुद्ध खेळेल,'असे आपण त्यांना सांगायला हवे..World Record : भारताने मोडला रिकी पाँटिंगच्या ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात अशी अविश्वसनीय कामगिरी करणारी पहिली टीम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.