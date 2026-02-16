Cricket

बाबर आझम जर तुमचा प्रमखु खेळाडू असेल...; भारताच्या माजी कर्णधाराने केला पाकिस्तानचा अपमान! म्हणाले, भारताची 'C' टीम यांना हरवेल

India C team can beat Pakistan controversy: भारत-पाकिस्तान क्रिकेट स्पर्धा म्हणजे कायमच भावनांचा ज्वालामुखी असतो. याच पार्श्वभूमीवर माजी भारतीय कर्णधाराने पाकिस्तानवर टीकेची झोड उठवली आहे. “जर Babar Azam तुमचा प्रमुख खेळाडू असेल, तर भारताची ‘C’ टीमसुद्धा तुम्हाला हरवू शकते,” असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे.
Swadesh Ghanekar
India vs Pakistan latest verbal war former India captain comment: भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या क्रिकेट सामन्याची जी हवा केली जातेय, ती थांबला असा सल्ला भारताचे माजी कर्णधार कृष्णमचारी श्रीकांत यांनी दिला आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या लढतीत भारतीय संघाने एकतर्फी निकाल लावताना पाकिस्तानला ६१ धावांनी हार पत्करण्यास भाग पाडले. पाकिस्तान संघाने भारतासमोर अक्षरशः शरणागती पत्करली. भारताची C टीमही पाकिस्तानच्या या संघाला सहज पराभूत करेल असा दावा करून श्रीकांत यांनी पाकिस्तानचा अपमानच केला. भारताने हा सामना जिंकून पाकिस्तानविरुद्ध ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील जय-पराजयाची आकडेवारी ८-१ अशी वाढवली.

