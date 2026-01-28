Cricketer Arrested: धक्कादायक भारताच्या माजी क्रिकेटपटूला अटक! दारूच्या नशेत ३ गाड्यांना दिली धडक

Indian Cricketer Jacob Martin Arrested: भारताचे अनेक क्रिकेटपटू आजपर्यंत वादात सापडले आहेत. यात माजी क्रिकेटपटू जेकॉब मार्टिन यांचेही नाव आहेत. भारताचे माजी क्रिकेटपटू मार्टिन (Jacob Martin) पुन्हा एकदा नव्या वादात सापडले आहेत. मंगळवारी रात्री उशीरा त्यांना अटक करण्यात आली आहे. .Pakistan Cricket : पाकड्यांना नेदरलँड्स, अमेरिका यांच्याविरुद्ध विजय मिळवण्याची नाही खात्री; म्हणतात, भारताविरुद्धचा सामना... .मंगळवारी बडोदा पोलिसांनी त्यांना दारूच्या नशेत पार्क केलेल्या तीन गाड्यांना धडक दिल्याच्या आरोपातून अटक केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जेकॉब मार्टिन चर्चेत आले आहेत. मंगळवारी रात्री अडीच वाजताच्या सुमारास पुनित नगरच्या जवळ ही घटना घडली. यावेळी मार्टिन हे दारुच्या नशेत असल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी त्यांच्याकडून त्यांच्या लक्झरी कार एयूव्हीचा ताबा सुटला आणि एका निवासस्थानाजवळ असलेल्या तीन गाड्यांना धडक दिली. याबाबत पोलिसांनी माहिती दिली आहे..नुकसान झालेल्या गाड्यांच्या मालकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर बीएनएसच्या संबंधित कलमांनुसार मध्यपान करून गाडी बेदरकारपणे गाडी चालवल्याचा गुन्हा मार्टिन यांच्यावर दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी मार्टिन यांचे वाहनही ताब्यात घेतले आहे..मार्टिन यांनी रणजी ट्रॉफीमध्ये बडोद्याचे नेतृत्वही केले आहे. मात्र ते अनेकदा वादात सापडलेही आहेत. २०११ मध्ये मानव तस्करी प्रकरणात त्यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर जामीनावर त्यांची सुटका झाली होती. यादरम्यान २०१७ मध्ये बडोदा क्रिकेट असोसिएशनने त्यांना प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केल्यानंतर बरीच चर्चा झाली होती..Bangladesh Cricket : पाकिस्तानची हिंमत वाढली, बांगलादेशला समर्थन देणारे पत्र ICC ला पाठवले; म्हणतात, त्यांनी भारतात खेळूच नये....मार्टिन यांनी १९९९ मध्ये भारतासाठी पदार्पण केले होते. त्यांनी भारतासाठी १० वनडे सामने खेळले. यामध्ये त्यांनी १५८ धावा केल्या. तसेच कारकिर्दीत त्यांनी १३८ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून ९१९२ धावा केल्या आहेत. त्यांनी १०१ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये २९४८ धावा केल्या आहेत. २ टी२० सामन्यांमध्ये १४ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.