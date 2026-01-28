Cricket

Cricketer Arrested: धक्कादायक भारताच्या माजी क्रिकेटपटूला अटक! दारूच्या नशेत ३ गाड्यांना दिली धडक

Cricketer Jacob Martin Arrested: भारताचे माजी क्रिकेटपटू जेकॉब मार्टिन यांना दारूच्या नशेत तीन गाड्यांना धडक दिल्याच्या आरोपात अटक करण्यात आली आहे. बडोदा पोलिसांनी त्यांना मंगळवारी रात्री अटक केली.
Pranali Kodre
Indian Cricketer Jacob Martin Arrested: भारताचे अनेक क्रिकेटपटू आजपर्यंत वादात सापडले आहेत. यात माजी क्रिकेटपटू जेकॉब मार्टिन यांचेही नाव आहेत. भारताचे माजी क्रिकेटपटू मार्टिन (Jacob Martin) पुन्हा एकदा नव्या वादात सापडले आहेत. मंगळवारी रात्री उशीरा त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

