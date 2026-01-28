Pakistan Cricket : पाकड्यांना नेदरलँड्स, अमेरिका यांच्याविरुद्ध विजय मिळवण्याची नाही खात्री; म्हणतात, भारताविरुद्धचा सामना...

Pakistan unsure against Netherlands and USA : पाकिस्तान क्रिकेट संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्यांच्या सहभागाबद्दलची भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. बांगलादेशच्या जागी वर्ल्ड कप संघात स्कॉटलंडचा समावेश केल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा सुरू केली. पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी मंगळवारी पंतप्रधान सेहबाज शरिफ यांची भेट घेतली. आठवडाभरात ते अंतिम निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. संभाव्य राजकीय, कायदेशीर आणि आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन त्यांनी स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याचे सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत..Telecom Asia Sport ने दिलेल्या वृत्तानुसार पाकिस्तानचा संघ पहिल्या दोन सामन्यांच्या कामगिरीनंतर पुढील निर्णय घेईल. त्यांना पहिल्या दोन सामन्यांत नेदरलँड्स ( ७ फेब्रुवारी) व अमेरिका ( १० फेब्रुवारी ) यांचा सामना करायचा आहे. या सामन्यात पाकिस्तानने विजय मिळवल्यास ते भारताविरुद्ध १५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे होणाऱ्या सामन्यावर बहिष्कार टाकू शकतील. याचा अर्थ पाकिस्तानला नेदलँड्स व अमेरिका यांच्याविरुद्ध जिंकू शकू, याची खात्री नाही..IND vs NZ 4th T20I : संजू सॅमसनला अखेरची संधी, श्रेयस अय्यरची वर्णी? भारत-न्यूझीलंड चौथ्या सामन्यात दिसणार बदल; Live Telecast कुठे?.'पाकिस्तानने सुरुवातीचे दोन्ही साखळी सामने खेळले, तर भारताविरुद्ध न खेळण्याचा त्यांचा निर्णय ठाम होऊ शकतो, 'असे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, त्यांचा अंतिम निर्णय सोमवारी येण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. बांगलादेशला स्पर्धेतून बाहेर केल्याचा निषेध नोंदवण्याची तयारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने केली आहे आणि ते त्याची कल्पना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला देणार आहेत..संपूर्ण स्पर्धेवर बहिष्कार टाकल्यास पाकिस्तान कायद्याच्या कचाट्यात सापडू शकतो आणि त्यांना आर्थिक फटका बसू शकतो. पीसीबीच्या कायदे सल्लागारने त्यांना ही कल्पना दिली आहे. 'JioStar सोबत २०२७ पर्यंत ३ बिलियन डॉलरची ब्रॉडकास्टर डील झाली आहे आणि हा महसूल आयसीसी त्यांच्या सदस्यांमध्ये वाटतो. त्यामुळे पाकिस्तानने बहिष्कार टाकला, तर त्यांना यातील एकही पैसा मिळणार नाही, हे कायदे सल्लागारांनी पीसीबीला समजावले आहे,' अशी माहिती सूत्रांनी दिली..U19 World Cup, IND vs ZIM: भारताचे विजयासह सेमीफायनलच्या दिशेने पाऊल! कर्णधार आयुष म्हात्रे फलंदाजीत नाही, पण गोलंदाजीत चमकला.पाकिस्तानने बहिष्कार टाकल्यास ब्रॉडकास्टर न्यायालयात धाव घेऊ शकतात आणि आयसीसीकडून नुकसानभरपाई मागू शकतात. यानंतर आयसीसी पाकिस्ता बोर्डाला नोटीस पाठवू शकते आणि याचा आर्थिक फटका सर्व सदस्यांना बसेल, असेही त्यांनी पुढे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.