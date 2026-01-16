टीम इंडियाने वैभव सूर्यवंशीला १९ वर्षांखालील संघात खेळवणे बंद करायला हवं; भारताच्या माजी क्रिकेटपटूचं विधान चर्चेत...

Should Vaibhav Suryavanshi move beyond U-19 level: भारताचा युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटचं मैदान गाजवतोय.. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ च्या लिलावापासून ते अगदी भारताच्या १९ वर्षांखालील संघापर्यंत वैभवने वयाच्या १४ व्या वर्षी अनेक वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केले आहे. सध्या तो १९ वर्षांखालील वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळतोय, परंतु अमेरिकेविरुद्धच्या लढतीत त्याला अपयश आले. मात्र, त्याच्याकडून भारतीयांना खूप अपेक्षा आहेत. अशात त्याला १९ वर्षांखालील संघात खेळवणे बंद केले पाहिजे, असे विधान भारताचे माजी क्रिकेटपटू डब्लूव्ही रमण ( WV Raman ) यांनी केले आहे. त्यामागचं कारणही त्यांनी समजावून सांगितलं आहे..१४ वर्षीय वैभवचा विचार मोठ्या स्तरावरील संघात करायला हवा. त्याला १९ वर्षांखालील संघात खेळवणे हे त्याच्या प्रतिभेसाठी हानिकारक ठरू शकते, असे मत रमण यांनी व्यक्त केले आहे. गौतम गंभीरसह टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाच्या शर्यतीत रमण हेही होती. वयोगटातील पातळी सूर्यवंशीच्या वाढीसाठी 'हानिकारक' आहे आणि त्याच्यासाठी मोठा विचार करायला हवे, असेही ते म्हणाले..विराट कोहलीच्या बाबतीत ICC कडून ब्लंडर! चूक वेळीच सुधारली म्हणून घोळ निस्तरला; आपला किंग जगात भारी ठरला....झिम्बाब्वेमध्ये सुरू असलेल्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान ही टिप्पणी करण्यात आली. भारताने अमेरिकेविरुद्ध पहिला सामना सहा विकेट्सने (डीएलएस) जिंकला. पहिल्या डावात सूर्यवंशीने फिरकी गोलंदाजीने एक विकेट घेतली, तर दुसऱ्या डावात तो फक्त दोन धावा काढू शकला. रमण म्हणाले, "हे मत अनेकांना आवडणार नाही. सूर्यवंशीने लिस्ट ए मालिकेत आणि आयपीएलमध्ये अत्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. १९ वर्षांखालील संघात खेळवल्याने त्याच्या वाढीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तो निःसंशयपणे सामने जिंकू शकतो, परंतु त्याच्यासाठी मोठा विचार व्हायला हवा.".१४ वर्षीय खेळाडूने बिहारकडून विविध स्वरूपातील देशांतर्गत क्रिकेट खेळले आहे, रणजी ट्रॉफीसारख्या वरिष्ठ स्तरावरील स्पर्धांमध्ये आणि रायझिंग स्टार्स आशिया कपसारख्या बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारत 'अ' संघाकडून खेळला आहे. वर्ल्ड कपनंतर मार्चमध्ये होणाऱ्या आयपीएलपर्यंत त्याच्याकडे कोणतेही स्पर्धात्मक सामने खेळायचे नाहीत. बिहार २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीमधून बाहेर पडला आहे..INDU19 vs USAU19 World Cup : भारताची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सलामी; हेनिल पटेल चमकला, पण वैभव सूर्यवंशीने किती धावा केल्या?.काहींनी सूर्यवंशीला वरिष्ठ राष्ट्रीय संघात लवकर स्थान मिळावे अशी मागणी केली आहे आणि त्याची तुलना महान सचिन तेंडुलकरशी केली जात आहे. सर्व फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध असलेल्या सलामीच्या पर्यायांच्या गुणवत्तेचा विचार करता निवडकर्त्यांना त्या मार्गाने जाताना पाहणे कठीण आहे. शिवाय, सूर्यवंशीचा खराब फॉर्म हे सिद्ध करतो की, तो कितीही प्रतिभावान असला तरी, तो अजूनही एक किशोरवयीन खेळाडू आहे जो आंतरराष्ट्रीय खेळात स्वतःचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यासाठी केवळ त्यालाच नाही तर संपूर्ण पर्यावरणाला त्याला यशस्वी होताना पाहण्यासाठी वेळ आणि संयम लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.