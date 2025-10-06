Bernard Julien Passes Away : वर्ल्ड कप विजेत्या अष्टपैलू खेळाडूचे निधन; फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या डोक्याचा वाढवलेला ताप

Bernard Julien Passes Away at 75 : क्रिकेट विश्वाला धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. वेस्ट इंडिज संघाचे माजी अष्टपैलू खेळाडू आणि १९७५ च्या वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील प्रमुख खेळाडू बेर्नार्ड ज्युलियन यांचे निधन झाले आहे. उत्तर त्रिनिदाद येथील वॅलसायन येथे त्यांनी ७५ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. ज्युलियन यांनी १९७५ च्या वर्ल्ड कप विजयात वेस्ट इंडिजसाठी महत्त्वाची कामगिरी केली होती. .ज्युलियन यांनी साखळी फेरीत श्रीलंकेविरुद्ध २० धावांत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या आणि त्यानंतर उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडविरुद्ध ३७ धावांत ४ विकेट्स घेऊन संघाला पहिल्या वहिल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पोहोचवले होते. फायनलमध्ये त्यांच्या ३७ चेंडूंत २६ धावांच्या खेळीने ऑस्ट्रेलियाच्या नाकी नऊ आणले होते. आक्रमक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्युलियन यांची ओळख होती आणि डावखुऱ्या जलदगती गोलंदाजीने अनेक फलंदाजांना हतबल केले होते..'जा, बापासोबत रिक्षा चालव'! Mohammed Siraj ने ट्रोलिंगवर व्यक्त केल्या मनातील भावना; म्हणाला, लोकं असंच करतात....क्लाइव्ह लॉइड यांनी बर्नार्ड ज्युलियनच्या कारकिर्दीची आणि वारशाची आठवण काढत ट्रिनिडाड अँड टोबॅगो गार्डियनशी बोलताना म्हटलं की, “तो नेहमी संघासाठी १०० टक्क्यांहून अधिक योगदान देत असे. त्याने कधीच जबाबदारी टाळली नाही. फलंदाजी आणि गोलंदाजीच्या बाबतीत मी त्याच्यावर सदैव विसंबू शकत होतो. तो खेळाचा आनंद लुटत असे आणि आजूबाजूचे सर्व लोक त्याला प्रेम करायचे.''.ज्युलियन यांनी विंडीजसाठी २४ कसोटी व १२ वन डे सामने खेळले. कसोटीत ८६६ धावा आणि ५० विकेट्स त्यांच्या नावावर आहेत. तर वन डे क्रिकेटमध्ये त्यांनी ८६ धावा केल्या व १८ विकेट्स घेतल्या आहेत..IND vs AUS : रोहित शर्मा संघात असेपर्यंत Yashasvi Jaiswal ला संधी मिळणे अवघड! ऑसींविरुद्ध कशी असेल भारताची Playing XI? .क्रिकेट वेस्ट इंडिजचे अध्यक्ष किशोर शॅलो यांनीही या दिग्गज क्रिकेटपटूच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले. “बर्नार्ड ज्युलियनच्या कुटुंबीय, मित्र, आणि प्रियजनांना आम्ही मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. क्रिकेट वेस्ट इंडिज या दुःखाच्या क्षणी तुमच्या सोबत आहे . त्याचा वाटा नेहमीच टिकेल, याची त्याला जाणिव असावी,” त्यांनी असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.