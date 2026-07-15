मुंबई इंडियन्स विश्वविजेते होणार; जगभरातील ट्वेंटी-२० लीगचा वर्ल्ड कप? ICC चा मास्टर प्लॅन;'World Club T20' नेमकं काय प्रकरण

Global franchise cricket world cup: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सिडनी सिक्सर्क्स, चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध MI न्यू यॉर्क्स... अशा लढती भविष्यात पाहायला मिळू शकतात. पूर्वी चॅम्पियन्स लीग ट्वेंटी-२० स्पर्धेत जगभरातील काही महत्त्वाच्या ट्वेंटी-२० लीगमधील प्रमुख संघ एकमेकांविरुद्ध खेळत होते. पण, कालांतराने ही लीग बंद झाली. मात्र, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC ) तोच फॉरमॅट जरा मोठ्या स्वरुपात आणण्याच्या तयारीत आहे. Fifa क्लब वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या धर्तीवर आता आयीसीसी वर्ल्ड कप ट्वेंटी-२० ( World Club T20 ) स्पर्धा घेऊन येणार आहे..एडिनबर्ग येथे आयसीसीची वार्षित सर्वसाधारण सभा झाली आणि त्यात हा प्रस्ताव समोर आला आहे. ट्वेंटी-२० लीगची वाढती प्रसिद्धी लक्षात घेता आयसीसी या नव्या स्पर्धेच्या तयारीला लागली आहे. या स्पर्धेत जगभरातील विविध ट्वेंटी-२० लीगमधील अव्वल फ्रँचायझी संघ सहभागी होतीत. इंडियन प्रीमिअर लीगमधील चार अव्वल संघ जेव्हा SA20 किंवा बिग बॅश लीगमधील संघाना भिडलेलं पाहताना किती चांगलं वाटेल, याचा विचार करा..तुमचा वाद मिटवा, भारतीय संघाचं नुकसान होतंय! गौतम गंभीर-अजित आगरकर यांच्यात वाद? दिनेश कार्तिकच्या विधानाने खळबळ.BBCने दिलेल्या वृत्तानुसार या स्पर्धेसाठी कॅलेंडरमध्ये जागा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत आणि येत्या काही वर्षात ही लीग सुरू होऊ शकते. ही स्पर्धा आयसीसीच्या अधिपत्याखाली होईल. ८ ते १२ संघ सहभागी होण्याची शक्यता आहे आणि दरवर्षी किंवा दोन वर्षांतून एकदा ही लीग होऊ शकते. ट्वेंटी-२० क्रिकेटला आणखी जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी आयसीसीचा हा प्रयत्न आहे..IND VS ENG 2ND ODI: शुभमन गिल, गुरनूर ब्रार दुसऱ्या सामन्याला मुकणार? त्यांच्या जागी Playing XI मध्ये कोण खेळणार? .दरम्यान, जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील संघ संख्या वाढवण्याच्या कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या WTC मध्ये ९ संघांचा समावेश आहे आणि ती संख्या १२ वर नेण्याची चर्चा होती. त्यामुळे झिम्बाब्वे, अफगाणिस्तान व आयर्लंड यांना संधी मिळेल, असा अंदाज बांधला गेला होता. पण, आयसीसीने या चर्चा फेटाळून लावल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.