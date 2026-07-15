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मुंबई इंडियन्स विश्वविजेते होणार; जगभरातील ट्वेंटी-२० लीगचा वर्ल्ड कप? ICC चा मास्टर प्लॅन;'World Club T20' नेमकं काय प्रकरण

ICC World Club T20 tournament explained: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) जगभरातील प्रमुख ट्वेंटी-२० फ्रँचायझी स्पर्धांतील विजेत्या संघांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे.
World Club T20

World Club T20

Swadesh Ghanekar
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Global franchise cricket world cup: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सिडनी सिक्सर्क्स, चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध MI न्यू यॉर्क्स... अशा लढती भविष्यात पाहायला मिळू शकतात. पूर्वी चॅम्पियन्स लीग ट्वेंटी-२० स्पर्धेत जगभरातील काही महत्त्वाच्या ट्वेंटी-२० लीगमधील प्रमुख संघ एकमेकांविरुद्ध खेळत होते. पण, कालांतराने ही लीग बंद झाली. मात्र, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC ) तोच फॉरमॅट जरा मोठ्या स्वरुपात आणण्याच्या तयारीत आहे. Fifa क्लब वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या धर्तीवर आता आयीसीसी वर्ल्ड कप ट्वेंटी-२० ( World Club T20 ) स्पर्धा घेऊन येणार आहे.

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