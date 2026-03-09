Cricket

List of T20 World Cup 2026 awards: पाकड्याला नमवून संजू सॅमसनने जिंकले दोन पुरस्कार, तर जसप्रीत बुमराहने पटकावले तीन...

Full list of T20 World Cup 2026 awards and winners: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने जेतेपद पटकावत इतिहास रचला. या विजयानंतर वैयक्तिक पुरस्कारांमध्येही भारताच्या खेळाडूंचे वर्चस्व पाहायला मिळाले. विशेष म्हणजे संजू सॅमसन आणि जसप्रीत बुमराह यांनी स्पर्धेत जबरदस्त कामगिरी करत अनेक पुरस्कार आपल्या नावावर केले.
Sanju Samson Player of the Tournament T20 World Cup 2026 stats: भारतीय संघाच्या नावावर आता ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची सर्वाधिक ३ जेतेपदं झाली आहेत. भारताने रविवारी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडवर ९६ धावांनी विजय मिळवताना जेतेपदाची ट्रॉफी आपल्याकडेच ठेवली. सलग दोन वर्ल्ड कप जिंकणारा, भारत हा जगातील पहिलाच देश ठरला. भारताने २००७ मध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली पहिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला, त्यानंतर तब्बल १८ वर्षांनी म्हणजेच २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली ही ट्रॉफी पुन्हा जिंकली आणि २०२६ मध्ये सूर्यकमार यादवच्या संघाने जेतेपद कायम राखले. आयसीसी जेतेपदासह भारतीय खेळाडूंनी पुरस्कारांमध्येही वर्चस्व गाजवले.

