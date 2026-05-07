गंभीर टीम इंडियात दादागिरी करतो!” माजी भारतीय क्रिकेटपटूचा मोठा आरोप म्हणाला यश मिळाल तर...

ATUL WASSAN MAKES BIG CLAIM ON GAUTAM GAMBHIR: इंडियन प्रीमियर लीगची स्पर्धा सुरू असताना गौतम गंभीरबाबत आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. गौतम गंभीरने मैदानात भरपूर यश मिळवलं आहे, तरीही त्याचं वादांशी नात कायम राहिलं आहे. गौतम गंभीर आपल्या कारकिर्दीतील एक यशस्वी खेळाडू राहिला आहे. त्याच्या नावावर २०११ च्या वनडे वर्ल्डकपची ट्रॉफी देखील आहे. श्रीलंकेविरुद्ध झालेल्या त्या अंतिम सामन्यात त्याने ९७ धावांची महत्त्वाची खेळी केली होती. मात्र आता भारताचे माजी क्रिकेटपटू अतुल वासन यांनी गंभीरवर जोरदार टीका केली आहे..भारताचे माजी क्रिकेटपटू अतुल वासन यांनी गंभीरवर टीका करत म्हटलं आहे की, त्याला एका वेगळ्याच प्रकारचा अहंकार आहे. पुढे ते म्हणाले की, त्याच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर भारताचे अनेक खेळाडू नाराज आहेत. त्यांनी कोणत्याही खेळाडूचं नाव घेतलं नाही, मात्र अनेक जुन्या वादांची आठवण करून दिली. अतुल वासन यांनी विराट कोहली आणि गौतम गंभीर यांच्यात पूर्वी झालेल्या वादाचाही उल्लेख केला..कीर्ती आझाद काय म्हणाले, यावर मी आता काय बोलू? इशान किशनचा Video Viral; माजी खेळाडूनं केलंय वादग्रस्त विधान.... .अतुल वासन यांनी गौतम गंभीरवर टीम इंडियामध्ये दादागिरी करत असल्याचा आरोपही केला आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "गौतमचा स्वभाव लहानपणापासूनच असा आहे. मी त्याला खूप वर्षांपासून ओळखतो. आमचेही काही वाद झाले आहेत. त्याचं असं असतं की माझं म्हणणं बरोबर म्हणजे बरोबर. नाहीतर नाही. दिल्ली क्रिकेटमध्येही तो असाच दादागिरी करायचा." असे अतुल वासन यांनी एका मुलाखतीदरम्यान सांगितले..पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "तो सुरुवातीपासूनच असा आहे. एका श्रीमंत कुटुंबातून आला आहे. तो चांगला खेळाडू आणि हुशार माणूसही आहे. पण त्याचा अहंकार वेगळ्याच पातळीचा आहे. त्याला वाटतं की मी सकाळला रात्र म्हटलं तर बाकीच्यांनीही तिलाच रात्र मानलं पाहिजे. त्याच्या म्हणण्यानुसार वागा, नाहीतर तुम्ही त्याच्या हिटलिस्टवर जाता. जर तुम्ही त्याच्याशी सहमत नसाल तर तो तुम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न करतो. पण त्याने क्रिकेटमध्ये खूप काही मिळवलं आहे.".अतुल वासन यांनी गंभीरच्या स्वभावावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले की, त्याचा हाच स्वभाव त्याला मैदानात चांगली कामगिरी करण्यासाठी मदत करत होता. पण निवृत्तीनंतर हा स्वभाव बदलायला हवा होता, हे त्याला अजूनही समजलेलं नाही. विराट कोहलीसोबत झालेले त्याचे वाद हे त्याचं उदाहरण असल्याचंही त्यांनी म्हटलं..Indian Cricket Team Coach Strategy : गंभीरनीतीने भारतीय संघाचा विजय: प्रशिक्षकांच्या भूमिकेवर चर्चा.ते पुढे म्हणाले की, "मला खात्री आहे की गंभीरच्या या स्वभावामुळे ड्रेसिंग रूममधले काही खेळाडू आनंदी नसतील. कुणीतरी तणावाखाली झोपत असेल. एवढ्या कडक स्वभावाच्या माणसासोबत मतभेद होणारच. त्याच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर अनेक खेळाडू नाराज आहेत. मी अशा २-३ खेळाडूंना ओळखतो, पण त्यांची नावं सांगू शकत नाही. संघ जिंकत असेल तर प्रशिक्षकाची मनमानी चालते, पण संघ हरला की प्रश्न मात्र प्रशिक्षकालाच विचारले जातात.".