Gautam Gambhir BCCI Salary: न्यूझीलंड दौऱ्यावर गौतम गंभीरला एका दिवसासाठी किती मानधन मिळतो? आकडा ऐकून व्हाल थक्क...

Gautam Gambhir salary and daily expenses on foreign tours: भारतीय संघाने गौतम गंभीर याच्या मार्गदर्शनाखाली २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. द्विदेशीय मालिकेत भारताला काही खास कामगिरी करता आली नसली तरी सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर श्रेयस अय्यरच्या नेतृ्त्वाखाली संघाने ट्वेंटी-२० मालिका जिंकली आहे आणि वन डे मालिकेच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. या ४० दिवसांच्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर गौतम गंभीर आपल्या दैनंदिन पगाराव्यतिरिक्त एक मोठी रक्कम मिळवत आहेत..टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गंभीरला BCCIकडून १४ कोटी रुपयांचे वार्षिक वेतन मिळते. याव्यतिरिक्त, त्याला निर्वाह भत्ता, विमान प्रवास आणि परदेश दौऱ्यांसाठी निवासाची सोय पुरवली जाते. प्रशिक्षक बनल्यानंतर गंभीरला दररोज २५० अमेरिकन डॉलर्स मिळतात. ही रक्कम भारतीय चलनात अंदाजे २३,७०० रुपयांच्या बरोबर आहे. भारतीय संघाचा न्यूझीलंड दौरा ४० दिवस चालणार असल्याने, गंभीरला या दौऱ्यादरम्यान ९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त (अंदाजे १५ लाख डॉलर्स) मिळतील.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.India Playing XI vs NZ 1st ODI: श्रेयस अय्यर OUT, ऋतुराज गायकवाड IN! ट्वेंटी-२० गाजवणारा थेट वन डे संघात; पहिल्या सामन्यासाठी भारताचे तगडे ११ शिलेदार....गंभीरला केवळ निर्वाह भत्ताच मिळत नाही, तर इतर अनेक प्रथम श्रेणीच्या सुविधाही मिळतात. BCCI तर्फे गंभीरला पंचतारांकित हॉटेलमधील निवास आणि बिझनेस क्लास विमान प्रवासासारख्या सुविधा पुरवल्या जातात. गंभीरला परदेश दौऱ्यांवर स्वतःच्या खिशातून क्वचितच पैसे खर्च करावे लागतात..गौतम गंभीरने भारताचे ५८ कसोटी, १४७ वन डे व ३७ ट्वेंटी-२० सामन्यांत प्रतिनिधित्व केले. त्याने कसोटीत ९ शतकं व २२ अर्धशतकांसह ४१५४ धावा केल्या आहेत, तर वन डेत ११ शतकं व ३४ अर्धशतकांसह त्याच्या नावावर ५२३८ धावा आहेत. २०११ चा वर्ल्ड कप आणि २००७ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप गंभीरने गाजवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.