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Gautam Gambhir BCCI Salary: न्यूझीलंड दौऱ्यावर गौतम गंभीरला एका दिवसासाठी किती मानधन मिळतो? आकडा ऐकून व्हाल थक्क...

How much does Gautam Gambhir earn per day? भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहेत. गौतम गंभीरला BCCI कडून मिळणारा पगार आणि परदेश दौऱ्यावरील भत्ता याची चर्चा रंगली आहे.
Gautam Gambhir BCCI salary per year 2026

Gautam Gambhir BCCI salary per year 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gautam Gambhir salary and daily expenses on foreign tours: भारतीय संघाने गौतम गंभीर याच्या मार्गदर्शनाखाली २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. द्विदेशीय मालिकेत भारताला काही खास कामगिरी करता आली नसली तरी सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर श्रेयस अय्यरच्या नेतृ्त्वाखाली संघाने ट्वेंटी-२० मालिका जिंकली आहे आणि वन डे मालिकेच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. या ४० दिवसांच्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर गौतम गंभीर आपल्या दैनंदिन पगाराव्यतिरिक्त एक मोठी रक्कम मिळवत आहेत.

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