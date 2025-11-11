Cricket

Gautam Gambhir: अर्शदीप सिंग, संजू सॅमसनसारख्या खेळाडूंना प्लेइंग इलेव्हनमधून का वगळलं जातं? कोच गंभीरने सांगितलं कारण

Gautam Gambhir on Playing XI Selection : अर्शदीप सिंगला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या दोन टी२० सामन्यातून वगळण्यावर टीका झाली होती. पण आता गंभीरने प्रमुख खेळाडूंना प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर ठेवण्यामागच्या कारणांचा खुलासा केला आहे.
Gautam Gambhir

Gautam Gambhir

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियात टी२० मालिका जिंकली असली तरी अर्शदीप सिंगला वगळण्यावरून वाद झाले.

  • गौतम गंभीरने संघातील समतोल राखण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले.

  • प्रशिक्षक म्हणून खेळाडूंना बाहेर ठेवणे कठीण असल्याचे सांगत, संवादाची गरज अधोरेखित केली.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
coach
Gautam Gambhir
cricket news today
Arshdeep Singh
Sanju Samson

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com