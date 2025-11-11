Gautam Gambhir: अर्शदीप सिंग, संजू सॅमसनसारख्या खेळाडूंना प्लेइंग इलेव्हनमधून का वगळलं जातं? कोच गंभीरने सांगितलं कारण

भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियात टी२० मालिका जिंकली असली तरी अर्शदीप सिंगला वगळण्यावरून वाद झाले. गौतम गंभीरने संघातील समतोल राखण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. प्रशिक्षक म्हणून खेळाडूंना बाहेर ठेवणे कठीण असल्याचे सांगत, संवादाची गरज अधोरेखित केली..भारतीय संघाने नुकतीच ऑस्ट्रेलियामध्ये टी२० मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. पण या मालिकेदरम्यान पहिल्या दोन सामन्यांतून अर्शदीप सिंगला वगळण्यावरून बरेच वाद झाले. तसेच संजू सॅमसनलाही शेवटच्या तीन सामन्यात खेळवण्यात आले नव्हते. त्यामुळे भारतीय संघव्यवस्थापनावर टीका झाली होती. आता प्रमुख खेळाडूंना प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर बसवण्यामागच्या कारणांचा भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने खुलासा केला आहे..Gautam Gambhir : खेळाडूंच्या फिटनेसमध्ये सुधारणा आवश्यक, टी-२० विश्वचषकापूर्वी गौतम गंभीरचं मोठं विधान, नेमका रोख कुणाकडे?.गौतम गंभीरने नुकतीच बीसीसीआयला मुलाखत दिली, यावेळी गंभीरने वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. यावेळी त्याने सांगितले की प्लेइंग इलेव्हन ठरवताना संघातील समतोल राखणे महत्त्वाचे असते, तसेच याबाबत निर्णय घेताना खेळाडूंसोबत चर्चा करणे महत्त्वाचे असते. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या दोन टी२० सामन्यांत अर्शदीपऐवजी हर्षित राणाला संधी दिल्याने टीका झाली होती. अर्शदीप भारतासाठी टी२०मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज आहे. त्याने तिसऱ्या टी२०मधून पुनरागमन करत ३ विकेट्सही घेतल्या होत्या. तसेच चौथ्या सामन्यात १ विकेट घेतली..दरम्यान, प्लेइंग इलेव्हनमधून प्रमुख खेळाडूंना प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर करण्याबाबत म्हणाला, 'प्रशिक्षक म्हणून माझ्यासाठी तो सर्वात कठीण भाग असतो. माझ्यासाठी हे सर्वात कठीण काम आहे. कधी कधी जेव्हा मला माहित असते की बेंचवर प्रतिभाशाली खेळाडू बसले आहेत आणि त्यातील प्रत्येकजण प्लेइंग इलेव्हनचा भाग होण्यासाठी पात्र आहे, पण शेवटी तुम्ही फक्त ११ जणांची निवड करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला त्या सामन्यासाठी संघाचे संमिश्रण सर्वोत्तम कसं राहिल, याचा विचार करावा लागतो.'.गंभीर पुढे म्हणाला, 'माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संवाद साधणं. तुमचा संवाद स्पष्ट आणि प्रामाणिक असायला हवा. कधीकधी हा सर्वात कठीण संवाद असतो. जर तुम्ही कोणत्या खेळाडूला सांगत आहात की तो खेळणार नाहीये, तर तो खेळाडू आणि प्रशिक्षकामधील कठीण संवाद असतो. कारण मला माहित आहे की तो खेळाडू निराश होणार आहे कारण तो देखील खेळण्यासाठी पात्र असतो.'.Gautam Gambhir: बेधडक खेळताना चुका होणार ! टी-२० मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर गंभीरकडून सूर्यकुमारची पाठराखण.याशिवाय गंभीरने सांगितले की भारतीय ड्रेसिंग रुममध्ये सकारात्मक वातावरण असून खेळाडू आणि प्रशिक्षकातील संवाद खाजगीच राहयला हवा. तो म्हणाला, 'जर तुम्ही प्रामाणिक आहात, सलगमार्गी आहात, तर तुम्ही जे बोलता, ते मनापासून असतं. काही खेळाडू ते समजून घेतात. मला वाटतं की प्रशिक्षक आणि खेळाडू यांच्यातील संवाद त्यांच्यातच राहायला हवा. नाहीतर लोकं त्याचा वेगळा अर्थ काढतात. मला वाटतं की सपोर्ट स्टाफने याबाबत खरंच चांगलं काम केलं आहे, ड्रेसिंग रुममध्ये सर्व पारदर्शी आहे, प्रामाणिक आहे, जसं आम्हाला हवं होतं.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.