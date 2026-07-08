Gautam Gambhir on Sanju Samson Future: संजू सॅमसनच्या भविष्यावर गौतम गंभीरचे मोठे विधान; म्हणाला, त्याला काय सांगायचे, ते मी आधीच सांगितलंय...

Gautam Gambhir press conference on Sanju Samson: भारतीय संघाला तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात इंग्लंडकडून लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. संजू सॅमसनच्या जागी संघात स्थान मिळालेल्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला सलग दुसऱ्या सामन्यात अपयश आले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ विजेत्या संघातील स्टार फलंदाज संजूला इंग्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांत बाकावर बसवले गेले आहे. संजूला मागील तीन सामन्यांत केवळ ६ धावा करता आल्याने, हा निर्णय घेतला गेला. त्यात झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेतूनही संजूला वगळण्यात आल्याने केरळच्या या फलंदाजाच्या भविष्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. .इंग्लंडविरुद्ध १२५ धावांनी हार पत्करावी लागल्यानंतर पत्रकार परिषदेत आलेल्या मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने संजूच्या भवितव्याबाबत मोठं विधान केलं आहे. त्याने खुलासा केला की, त्याने यष्टीरक्षक-फलंदाजाशी आधीच संवाद साधला आहे, परंतु हे संभाषण खाजगी राहील यावर त्याने जोर दिला. "संजू सॅमसनला जी स्पष्टता हवी होती, ती मी त्याला आधीच दिली आहे आणि ते संभाषण प्रशिक्षक आणि खेळाडू यांच्यातच राहील. जिथेपर्यंत स्पष्टतेचा प्रश्न आहे, वर्ल्ड कप स्पर्धेत संजूने भारतासाठी जे काही केले आहे ते अभूतपूर्व आहे. याबद्दल आम्ही पूर्णपणे स्पष्ट आहोत आणि कधीकधी आपल्याला एखाद्या खेळाडूचा फॉर्म देखील पाहावा लागतो,” असे गौतम पुढे म्हणाला..IND vs ENG 3rd T20I: टीम इंडियाचा लाजीरवाणा पराभव, कर्णधार श्रेयस अय्यर संतापला; म्हणाला, हे भयंकर होते....इंग्लंडविरुद्ध सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत सॅमसनची भूमिका अजूनही महत्त्वाची असू शकते, असे संकेत गंभीरने दिले आहेत. या मालिकेत भारत सध्या ०-२ ने पिछाडीवर आहे. "तुम्ही या मालिकेत पुनरागमन करू शकत नाही, असा काही नियम नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये निकाल पाहिला जातो. त्यामुळे सर्वोत्तम खेळाडू, जो आम्हाला निकार देऊ शकतो, त्याच्यासह आम्ही मैदानावर उतरणार. तशी प्लेइंग इलेव्हन आम्ही खेळवणार. पण, प्रत्येकाला आपले स्थान मिळवावे लागते,असा माझा नेहमीच ठाम विश्वास राहिला आहे. प्रत्येकाला भारतासाठी खेळण्याचा हक्क कमवावा लागतो," असे गंभीर म्हणाला..भारतीय संघाला ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये प्रथमच सलग पाच सामन्यांत एकही विजय मिळवता आला नाही. आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांतील पराभवानंतर इंग्लंडविरुद्धचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि नंतर पुढील दोन्ही सामने भारताने गमावले. "आम्ही येथील परिस्थितीशी चांगल्या प्रकारे जुळवून घेतले नाही. आयर्लंड किंवा इंग्लंडमधील ही वस्तुस्थिती आहे. निकाल तुमच्यासमोर आहे. जर आम्ही परिस्थितीशी जुळवून घेतले, चांगले क्रिकेट खेळलो असतो तर आम्ही सलग चार सामने गमावले नसते," हेही तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.