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Gautam Gambhir on Sanju Samson Future: संजू सॅमसनच्या भविष्यावर गौतम गंभीरचे मोठे विधान; म्हणाला, त्याला काय सांगायचे, ते मी आधीच सांगितलंय...

Gautam Gambhir Explains Sanju Samson's Omission: इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत सलग दोन सामने बाकावर बसल्यानंतर संजू सॅमसनच्या भविष्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर अखेर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी भाष्य केले.
Gautam Gambhir on Sanju Samson future

Gautam Gambhir on Sanju Samson future

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gautam Gambhir press conference on Sanju Samson: भारतीय संघाला तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात इंग्लंडकडून लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. संजू सॅमसनच्या जागी संघात स्थान मिळालेल्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला सलग दुसऱ्या सामन्यात अपयश आले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ विजेत्या संघातील स्टार फलंदाज संजूला इंग्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांत बाकावर बसवले गेले आहे. संजूला मागील तीन सामन्यांत केवळ ६ धावा करता आल्याने, हा निर्णय घेतला गेला. त्यात झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेतूनही संजूला वगळण्यात आल्याने केरळच्या या फलंदाजाच्या भविष्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

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