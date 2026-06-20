'Gautam Gambhir मला देशद्रोही म्हटलं अन् अपशब्दही वापरले... ', विश्वविजेत्या भारतीय खेळाडूचा खळबजनक आरोप

Gautam Gambhir News: भारताचा माजी क्रिकेटपटू गौतम गंभीर सध्या भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक आहे. क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर तो प्रशिक्षण क्षेत्रात उतरला आहे. भारतीय क्रिकेटच्या वर्तुळात गंभीर बऱ्याचदा चर्चेत राहणाराही व्यक्तीही राहिला आहे. कधी त्याच्या कामगिरीमुळे, तर कधी त्याच्या वक्तव्यांमुळे, तर कधी काही वादग्रस्त प्रसंगांमुळे. नुकतेच भारताचा माजी क्रिकेटपटू एस श्रीसंत यांने त्याच्याबाबतीत खळबळजनक आरोप केले आहेत. .IND vs AFG 3rd ODI: रोहित - जैस्वालने एकही चेंडू न खेळताही भारताला मिळाल्या ५ धावा, पण का? जाणून घ्या खरं कारण.डिसेंबर २०२३ मध्ये लीजंड्स लीग क्रिकेट (LLC) स्पर्धेत झालेल्या एका सामन्यात श्रीसंत आणि गंभीर यांच्या शाब्दिक चकमक घडली होती. त्यावेळी गंभीरने अपशब्द वापरल्याने श्रीसंतने म्हटले आहे. श्रीसंतने यापूर्वीही सांगितलं होतं की गंभीरने त्याला 'फिक्सर' म्हटलं आहे. पण आता श्रीसंतने ती घटना उलगडून सांगितली आहे..श्रीसंत लल्लनटॉपला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाला, 'गौतीने पहिल्या चेंडूवर पुढे येऊन शॉट खेळला होता कारण त्याला माझा खेळ माहिती आहे. तो खूप चांगला क्रिकेटपटू आहे. मला त्याच्या प्रशिक्षकाच्या भूमिकेबद्दल माहिती नाही, पण तो चांगला क्रिकेटपटू आहे. त्यामुळे मी त्याला बाऊन्सर टाकला. त्यानंतर तो काय म्हणाला माहिती आहे? मी तुझ्यावर वर्चस्व गाजवतो. मला हे स्पष्ट होतं की त्याने माझा अपमान केला आहे. त्याने जे बोलायला नको होतं ते तो बोलला होता. त्याने मला फिक्सर असंही म्हटलं.'.श्रीसंत पुढे म्हणाला, 'मी पुढे आलो आणि त्याला विचारलं की गौती भाई तू ठीक आहेस का? कारण मी मोठा वाटत होतो आणि आणि असं वाटत होतं मी त्याला मारेल. त्यानंतर त्याने माझ्यासाठी अपशब्द वापरले. त्यानंतर तो मला पुन्हा फिक्सर म्हणाला, देशद्रोही म्हणाला. 'दरम्यान, गौतम गंभीर आणि श्रीसंत भारतासाठी एकत्र खेळले देखील आहेत. तसेच दोघेही २००७ टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या आणि २०११ वनडे वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचाही भाग होते. पण खेळाडू म्हणून कारकिर्द संपल्यानंतर त्या दोघांमध्ये कटूता आली असल्याची चर्चा आहे..IND vs AFG: यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक अन् मग विजयी षटकार... भारताचा अफगाणिस्तानला व्हाईटवॉश.काही वर्षांपूर्वी २०१३ आयपीएलदरम्यान श्रीसंतवर स्पॉट फिक्सिंगचे आरोप होते. ज्यामुळे त्याच्यावर आजीवन बंदी होती, जी नंतर ७ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली. ही बंदी २०२० मध्ये संपल्यानंतर श्रीसंतने पुन्हा क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली होती. मात्र याच घटनेमुळे श्रीसंतवर गंभीरने फिक्सर अशी कमेंट केली असावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.