IND vs AFG 3rd ODI: रोहित - जैस्वालने एकही चेंडू न खेळताही भारताला मिळाल्या ५ धावा, पण का? जाणून घ्या खरं कारण

India vs Afghanistan 3rd ODI: शनिवारी (२० जून) भारत आणि अफगाणिस्तान संघात तिसरा वनडे सामना चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर सुरू आहे. या सामन्यात प्रसिद्ध कृ्ष्णाने केलेल्या अफलातून गोलंदाजीमुळे अफगाणिस्तानचा डाव २१८ धावांवरच संपला होता. तरी अफगाणिस्तानसाठी कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने शतक करत संघाला समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहचवले. मात्र त्याची एक चूक भारतासाठी फायद्याची ठरली. .IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशीला फायनलमध्ये टार्गेट करणार? श्रीलंकेच्या कर्णधाराने दिलं स्पष्ट उत्तर, 'आमचे खेळाडू कोणालाही...'.या सामन्यात अफगाणिस्तानने भारतासमोर २१९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून रोहित शर्मा आणि यशस्वी जैस्वाल मैदानात उतरले. मात्र त्यांनी एकही चेंडू खेळण्यापूर्वीच भारताच्या खात्यात ५ धावा जोडण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे भारताने डावाची सुरुवात बिनबाद ५ धावा अशी झाली..यामागचे कारण म्हणजे अफगाणिस्तानचा कर्णधार शाहिदी त्याच्या शतकी खेळीदरम्यान खेळपट्टीवरील धोकादायक भागावर धावला होता. खेळपट्टीवर मधोमध धावण्यास खेळाडूंना परवानगी नसते, कारण त्यामुळे खेळपट्टी खराब होऊ शकते. मात्र शाहिदीला एकदा वॉर्निंग देऊनही पुन्हा तो खेळपट्टीवर पळाल्याने पंचांनी त्याच्यावर कारवाई केली. ज्याचा परिणाम अफगाणिस्तानला भोगावा लागला. त्यांना ५ धावांची पेनल्टी देण्यात आली. हेच कारण आहे की भारताचा डाव सुरू होण्यापूर्वीच ५ धावा जोडल्या गेल्या होत्या..क्रिकेटच्या ४१.१४.१ नियमानुसार खेळपट्टीचे टाळता येणारे किंवा जाणूनबुजून केले जाणारे नुकसान अयोग्य आहे. जर फलंदाज संरक्षित क्षेत्रात गेला, तर त्याने त्वरित तिथून बाहेर पडले पाहिजे. जर पंचांना असं वाटलं की योग्य कारव्यतिरिक्त फलंदाज खेळपट्टीवर उभा आहे, तर त्याला टाळता येणारे नुकसान समजले जाईल. या नियमानुसार संघाला पहिला आणि शेवटची ताकीद दिली जाईल. यानंतर असाच प्रकार पुन्हा घडला, तर पंत ५ धावांची पेनल्टी लावतात. ज्यामुळे गोलंदाजी करणारा संघ नंतर फलंदाजीला उतरल्यानंतर बिनबाद ५ धावा अशी सुरुवात करतो..IND vs AFG, 3rd ODI: प्रसिद्ध कृष्णाच्या ५ विकेट्स, पण अफगाणिस्तानचा कर्णधार एकटा लढला अन् शतकासह भारतासमोर उभं केलं लक्ष्य.दरम्यान, सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर प्रसिद्ध कृष्णाने पहिल्या १० षटकातच रेहमनुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम झाद्रान, रेहमत शाह आणि डार्विश रसुली यांना बाद केले. त्यामुळे ३६ धावांवर ४ विकेट्स अफगाणिस्तानने गमावल्या होत्या. पण हशमतुल्ला शाहिदी आणि अझमतुल्ला ओमरझाई यांच्या १०५ धावांच्या भागीदारीने डाव सावरला. ओमरझाई ५० धावावंर बाद झाला. मोहम्मद नबीने शाहिदीची साथ दिली, पण तो २१ धावांवर बाद झाला. अखेर शाहिदीने शतक करत संघाला ४४.२ षटकात २१८ धावांपर्यंत पोहवलं. त्याचीच शेवटची विकेट गेली. त्याने १०२ धावा केल्या.भारताकडून प्रसिद्ध कृष्णाने ५ विकेट्स घेतल्या, तर हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव आणि गुरनूर ब्रार यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.