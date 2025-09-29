Cricket

IND vs PAK: छक्केनेही कप जिताया! पाकिस्तानच्या नांगी ठेचणारा तिलक वर्माचा सिक्स अन् गौतम गंभीरची नादखुळी रिऍक्शन; Video

Gautam Gambhir’s Reaction on Tilak Varma Six Breaks Internet: तिलक वर्माच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारताने आशिया कप २०२५ जिंकला. तिलकच्या या सामन्यातील शेवटच्या षटकारानंतर गौतम गंभीरने दिलेली रिऍक्शन व्हायरल झाली आहे.
Gautam Gambhir Celebration | India vs Pakistan | Asia Cup 2025 Final

Gautam Gambhir Celebration | India vs Pakistan | Asia Cup 2025 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ जिंकला.

  • भारताला विजय मिळवून देण्यात तिलक वर्माच्या अर्धशतकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

  • तिलकच्या शेवटच्या षटकाराने विजय जवळ आणला, ज्यामुळे गौतम गंभीरची उत्साही प्रतिक्रिया व्हायरल झाली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Gautam Gambhir
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
Tilak Varma

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com