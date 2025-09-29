IND vs PAK: छक्केनेही कप जिताया! पाकिस्तानच्या नांगी ठेचणारा तिलक वर्माचा सिक्स अन् गौतम गंभीरची नादखुळी रिऍक्शन; Video

भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ जिंकला. भारताला विजय मिळवून देण्यात तिलक वर्माच्या अर्धशतकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. तिलकच्या शेवटच्या षटकाराने विजय जवळ आणला, ज्यामुळे गौतम गंभीरची उत्साही प्रतिक्रिया व्हायरल झाली आहे. .भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धा जिंकली. भारतीय संघाला विजयाचा टिळा लावण्यात तिलक वर्माचा मोठा वाटा राहिला. त्याने पाकिस्तानविरुद्ध दुबईत रविवारी (२८ सप्टेंबर) झालेल्या अंतिम सामन्यात धमाकेदार अर्धशतक केले. याच दरम्यान, जेव्हा तिलक वर्माने शेवटचा षटकार मारला, तेव्हा भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने दिलेली रिऍक्शन व्हायरल होत आहे..IND vs PAK: बुमराहने काढलं बुक्कीत टेंगूळ! यॉर्करवर हॅरिस रौफचा 'दांडा' उडवला अन् प्लेन क्रॅशचं चोख उत्तर, Celebration Video Viral.अंतिम सामन्यात भारतासमोर १४७ धावांचे लक्ष्य पाकिस्तानने ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. भारताने ४ षटकातच २० धावांवर ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. यामध्ये फॉर्ममध्ये असलेल्या अभिषेक शर्मा (५), शुभमन गिल (१२) आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव (१) यांच्या विकेट्सचा समावेश होता. पण त्यानंतर संजू सॅमसन आणि तिलक वर्मा यांनी ५७ धावांची महत्त्वाची भागीदारी केली. त्यामुळे भारताच्या डावाला स्थिरता मिळाली होती. पण संजू २४ धावांवर बाद झाला. .पण तरी नंतर शिवम दुबेने तिलकला साथ दिली. यादरम्यान, तिलकने त्याचे अर्धशतकही पूर्ण केले. तरी शेवटच्या १२ चेंडूत १७ धावांची गरज भारताला होती. यावेळी शिवम दुबेने पाचव्या चेंडूवर चौकार मारला होता आणि सहाव्या चेंडूवरही त्याने मोठा शॉट मारला होता. पण बाऊंड्री लाईनजवळ शाहिन आफ्रिदीने त्याचा ३३ धावांवर झेल घेतला. त्यामुळे भारतासमोर शेवटच्या षटकात १० धावा करण्याचे आव्हान होते.यावेळी हॅरिस रौफ गोलंदाजी करत होता. त्याच्या पहिल्या चेंडूवर तिलक वर्मा आणि रिंकू सिंगने दोन धावा पळून काढल्या..IND vs PAK Final : भारताने पाकड्यांना ठेचले! २१ दिवसांत तिसऱ्यांदा वस्त्रहरण करून जिंकला आशिया चषक; शेजारी तोंड लपवताना दिसले.त्यानंतर दुसऱ्याच चेंडूवर तिलकने खणखणीत षटकार खेळला आणि जवळपास भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केला. कारण त्यानंतर ४ चेंडूत २ धावा असं अगदी सोपं समीकरण भारतासमोर राहिलं होतं. तो षटकार विजयाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा होता. त्यामुळे त्याने हा षटकार मारताच भारताच्या डगआऊटमध्ये बसलेल्या गौतम गंभीरला मात्र त्यांचा उत्साह आवरता आला नाही. त्याने हा षटकार पाहताच समोर असलेल्या टेबलवर आनंदाने जोरजोरात हात आपटला. त्याच्या या रिऍक्शनचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..दरम्यान, षटकारानंतर तिलकने १ धाव काढली. त्यानंतर रिंकू सिंगने विजयी चौकार मारला आणि भारताने ५ विकेट्सने विजय मिळवला. तिलक वर्मा ५३ चेंडूत ३ चौकार आणि ४ षटकारांसह नाबाद ६९ धावा केल्या. भारताने १९.४ षटकात ५ बाद १५० धावा केल्या.पाकिस्तानकडून फहिम अश्रफने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या, तसेच शाहिन आफ्रिदी आणि अब्रार अहमद यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.त्याआधी पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना १९.१ षटकात सर्वबाद १४६ धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानने ५७ धावांची खेळी केली, तर फखर जमानने ४६ धावांची खेळी केली. भारताकडून गोलंदाजी करताना कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.