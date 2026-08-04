Gautam Gambhir: Team India मध्ये मोठा पेच! गौतम गंभीरच्या कार्यपद्धतीवर वरिष्ठ खेळाडू नाराज? ड्रेसिंग रूममधील चर्चेने वाढली खळबळ

Senior players unhappy with Gautam Gambhir: भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर(Gautam Gambhir) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय संघाची कामगिरी सातत्याने घसरत असल्यामुळे आता गंभीरच्या कोचिंगवरच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. संघाच्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी गंभीर टाळाटाळ करत असल्याची चर्चा क्रिकेट वर्तुळात सुरू आहे . इतकंच नाही, तर त्याच्या प्रशिक्षण पद्धतीवरही काही वरिष्ठ खेळाडू नाराज असल्याचं बोललं जात आहे..वृत्तानुसार, भारतीय संघातील काही अनुभवी खेळाडूंनी गौतम गंभीरच्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. या खेळाडूंनी बीसीसीआयमधील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे खासगीत आपली भूमिका मांडल्याचंही सांगितलं जात आहे. मात्र, याबाबत बीसीसीआयकडून किंवा कोणत्याही खेळाडूकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही..RAVINDRA JADEJA: रवींद्र जडेजाचं वनडे करिअर संपणार? 2027 विश्वचषकासाठी डच्चू, अक्षर पटेलला प्राधान्य; अहवालात मोठा दावा.अहवालात असंही म्हटलं आहे की, गंभीरच्या कार्यपद्धतीमुळे ड्रेसिंग रूममध्ये काही प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. काही वरिष्ठ खेळाडूंना त्याची शैली आवडत नसल्याचं बोललं जात असलं, तरी यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेलं नाही..दरम्यान, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर गंभीरवर टीका झाली होती. मात्र त्यावेळी बीसीसीआयने थेट गंभीरला जबाबदार न धरता, खेळाडूंच्या खराब कामगिरीलाही तेवढंच कारणीभूत मानलं होतं. मुख्य प्रशिक्षक म्हणून गौतम गंभीरच्या कार्यकाळात भारताची कसोटी क्रिकेटमधील कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. २०२४ मध्ये न्यूझीलंडने भारताला मायदेशात ३-० ने पराभूत करत इतिहास रचला होता. तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत भारताचा हा पहिलाच क्लीन स्वीप ठरला होता..याशिवाय, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मायदेशातील मालिकेतही भारताला ०-२ ने पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. त्याआधी इंग्लंड दौऱ्यात भारताने २-२ अशी बरोबरी साधत चांगली लढत दिली होती. पण त्यानंतरचे सततचे पराभव गंभीरच्या कोचिंगवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले होते..Team India Selection:भारतीय संघात श्रेयवादासाठी चढाओढ! गौतम गंभीर, अजित आगरकर यांच्यावरही 'ती' दोघं ठरतायेत वरचढ; Inside News.कसोटीबरोबरच मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्येही भारताला धक्के बसले. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकांमध्येही भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे गंभीरच्या कोचिंगबाबत चर्चा आणखी वाढली आहे.आता भारतीय संघ १५ ऑगस्टपासून श्रीलंकेविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. ही मालिका भारतासाठी खूप महत्त्वाची असणार आहे. कारण सध्या भारत जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे. त्यामुळे या मालिकेत चांगली कामगिरी करून संघाला विजयी मार्गावर आणण्याचं मोठं आव्हान गौतम गंभीर आणि टीम इंडियासमोर असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.