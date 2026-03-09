T20 World Cup 2026: गौतम गंभीरने जेतेपदाची ट्रॉफी ३ जणांना केली समर्पित; पहिले नाव राहुल द्रविडचे, अन्य दोघंही तितकेच महत्त्वाचे

Team India coach Gautam Gambhir reaction after World Cup win: भारतीय संघाने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर भारताने आज २०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडचा पराभव करून जेतेपदाची ट्रॉफी कायम राखली. सलग दोन वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत हा पहिलाच देश ठरला. गौतम गंभीरने या संघात व्यक्तिपूजेला फाटा देत संघहिताला महत्त्व दिले आणि त्याने काही कठोर निर्णयही घेतले. पण, आज या विजयाने त्याच्या सर्व रणनीतीला यश प्राप्त झाले. मात्र या विजयानंतर गौतमने तीन लोकांना ही ट्रॉफी समर्पित केली. .गौतम गंभीर आणि सूर्यकुमार यादव आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्यानंतर पत्रकार परिषदेत आले. गौतम म्हणाला, ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये आमच्या संघाने अनेक सामन्यांत १६०-१७० धावा केल्या आहेत.. मला या संघाकडून आता अशा सामन्यांची अपेक्षा नाहीए... त्यांनी आता निर्भीड खेळायला हवं... जेवढा धोका तुम्ही पत्करता, तेवढं मोठं फळ तुम्हाला मिळतं... भारतीय क्रिकेटमध्ये मागील बरीच वर्ष वैयक्तिक विक्रमांचं सेलिब्रेशन होत आलं आहे. माझ्यासाठी वैयक्तिक विक्रमांपेक्षा ट्रॉफी महत्त्वाची आहे. आपण ट्रॉफीचं सेलिब्रेशन करायला हवं...Sanju Samson Speech : 'मी पूर्णपणे तुटलो होतो... पण, देवाची माझ्यासाठी वेगळीच योजना होती,' संजू सॅमसनचे डोळे पाणावले.कर्णधार रोहित शर्मा व मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांच्या मार्गदर्शनाखाली टीम इंडियाने २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. त्यानंतर रोहितने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० तून निवृत्ती घेतली आणि राहुल द्रविडनेही प्रशिक्षकाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाला. त्यानंतर गौतम गंभीरकडे मुख्य प्रशिक्षकपद गेले आणि सूर्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार झाला. आजच्या विजयानंतर गौतमने ही ट्रॉफी माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविडसह तीन जणांना समर्पित केली..गौतम म्हणाला, मी ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपदाची ट्रॉफी राहुल द्रविड व व्ही व्ही एस लक्ष्मण यांना समर्पित करतो. राहुल भाईने भारतीय क्रिकेटसाठी जे केलं आहे, ते कुणीही विसरणार नाही. लक्ष्मणने क्रिकेटपटू म्हणून योगदान दिलेच, शिवाय तो CoE चा प्रमुख आहे आणि तिथे युवा खेळाडूंना घडवण्याचं काम तो करतोय.. यात एक नाव मी आणखी घेईन, ते म्हणजे अजित आगरकर.. त्याचाही या विजयात तितकाच मोलाचा वाटा आहे..India World Champion: संजू सॅमसन नव्हे, तर 'या' खेळाडूला मिळाला Players of the Match चा पुरस्कार... सारेच चकित....गौतम गंभीरने जय शाह यांचेही आभार मानले. तो म्हणाला, जय शाह यांनी दिलेल्या पाठिंब्यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो. न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका मालिकेनंतर मला पहिला कॉल करणारी व्यक्ती ती होती. मी त्यांचे आभार मानतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.