IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी संधी न दिल्याने वाद, पण गंभीरचं रोखठोक उत्तर, 'माझं काम लोकांना खूश करणं नाही...'

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील टी२० मालिका रविवारी (१ नोव्हेंबर) संपली. भारताने पहिले तीन सामने जिंकले, तर शेवटचे दोन सामने न्यूझीलंडने जिंकले. त्यामुळे भारताने ही मालिका ३-२ अशा फरकाने जिंकली. दरम्यान, ही मालिका भारताने जिंकली असली, तरी एका गोष्टीची बरीच चर्चा झाली. ती गोष्ट म्हणजे वैभव सूर्यवंशीला सातत्या का संधी दिली गेली नाही. .भारतीय संघव्यवस्थापनाने सलामीसाठी अभिषेक शर्मासह संजू सॅमसनवर विश्वास कायम ठेवला. मालिकेच्या आधीही कर्णधार श्रेयस अय्यरने हे स्पष्ट केले होते की अभिषेक आणि सॅमसन यांच्यावर विश्वास कायम केला जाणार आहे. या दोघांनीही मालिकेत समाधानकारक कामगिरी केली. मात्र असे असतानाच या पाच सामन्यांपैकी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला ईशान किशनला दुखापत असल्याने त्याच्या जागेवर खेळवण्यात आले..वैभव दुसऱ्या सामन्यात तिसऱ्या क्रमांकावर खेळताना एकेरी धावसंख्येवरच बाद झाला. पण तिसऱ्या सामन्यात सॅमसन तिसऱ्या क्रमांकावर खेळल्याने वैभवने अभिषेकसोबत सलामीला खेळताना आक्रमक सुरुवात करून दिली होती. मात्र असे असलं तरी चौथ्या सामन्यात ईशान किशनच्या पुनरागमनानंतर वैभवला प्लेइंग इलेव्हनमधील जागा गमवावी लागली. त्यामुळे बरीच चर्चा झाली. याबाबत केवळ कोणाला आनंदी करण्यापेक्षा सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना संधी देण्याला प्राधान्य असल्याचे भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने स्पष्ट सांगितले..भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील पाचव्या टी२० सामन्यापूर्वी गंभीर म्हणाला, 'पहिली गोष्ट म्हणजे माझं काम सर्वांना आनंदी करणं नाही. माझं काम प्रसिद्धी देणारे निर्णय घेण्यापेक्षा योग्य निर्णय घेते हे आहे. याचसाठी मी इथे आहे.'गंभीर पुढे म्हणाला, 'खरं तर प्रसिद्धी देणारे निर्णय घेणे खूप सोपे आहे, पण माझ्यासाठी मला वाटतं योग्य निर्णय घेणं आणि ड्रेसिंग रुममध्ये खूप सुरक्षितता जपण्याची खात्री करणं, महत्त्वाचं आहे. कारण जसं तुम्ही म्हणाला की खूप प्रतिभाशाली खेळाडू आहेत, पण तरी मला वाटतं की दीर्घकाळापासून ज्या खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली आहे, ते दीर्घकाळ संधीसाठीही पात्र आहेत. हाच आमचा दृष्टीकोन आहे.'.दरम्यान, भारताने पहिले तीन सामने न्यूझीलंडविरुद्ध जिंकून टी२० मालिका खिशात घातले असले, तरी निष्काळजीपणे करणे चुकीचे असल्याचे त्याने म्हटले. तो म्हणाला, 'हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की आंतरराष्ट्रीय सामना खेळत आहोत. प्रत्येकाला हे लक्षात ठेवायला हवे की देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी खूप कमी लोकांना मिळते. माझ्यासाठी प्रत्येक सामना वेगळं काहीतरी करण्याची, काहीतरी शिकण्याची एक संधी असते. याच दृष्टीकोनासह आम्ही सामना खेळतो. माझ्या तत्वांनुसार डेड रबर नसतात.'भारताने टी२० मालिका जिंकली असून आता न्यूझीलंडविरुद्ध ४ नोव्हेंबरपासून वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.