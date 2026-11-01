Cricket

IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी संधी न दिल्याने वाद, पण गंभीरचं रोखठोक उत्तर, 'माझं काम लोकांना खूश करणं नाही...'

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी२० मालिकेत वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सर्व सामन्यात संधी न दिल्याने बरीच चर्चा झाली. याबाबत आता गौतम गंभीरने स्पष्ट शब्दात उत्तर दिलं आहे.
Vaibhav Sooryavanshi | Gautam Gambhir

Vaibhav Sooryavanshi | Gautam Gambhir

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील टी२० मालिका रविवारी (१ नोव्हेंबर) संपली. भारताने पहिले तीन सामने जिंकले, तर शेवटचे दोन सामने न्यूझीलंडने जिंकले. त्यामुळे भारताने ही मालिका ३-२ अशा फरकाने जिंकली. दरम्यान, ही मालिका भारताने जिंकली असली, तरी एका गोष्टीची बरीच चर्चा झाली. ती गोष्ट म्हणजे वैभव सूर्यवंशीला सातत्या का संधी दिली गेली नाही.

Loading content, please wait...